ورشة لتطوير الإعلام الكشفي بالرياض

الرياض - واس | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

بدأت أمس، أعمال ورشة عمل تطوير الإعلام الكشفي التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمقر الجمعية في الرياض، بمشاركة عددٍ من المهتمين والمتخصصين من مختلف قطاعات الجمعية.

وأوضح عبدالله بن محمد المنصور مفوض الإعلام بالجمعية أن الورشة تهدف إلى تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الإعلاميين الكشفيين، إلى جانب تعزيز مستوى الاحتراف لديهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وصولاً إلى إعلام كشفي متطور متخصص يسهم في تطوير الرسالة الإعلامية الكشفية شكلاً وموضوعاً.