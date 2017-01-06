المالكي ضمن أفضل 8 لاعبين في العالم

الرياض ـ مازن العسرج | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

تلقى الاتحاد السعودي للكاراتيه دعوة من نظيره الدولي، لمشاركة اللاعب عماد المالكي في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي تقام في بولندا شهر يوليو المقبل وتضم أفضل 8 لاعبين في العالم.

ويتنافس في البطولة التي تقام كل أربع سنوات أوائل قارات العالم إضافة إلى بطل العالم في كل سنة.

من جانبه، أبدى عماد المالكي سعادته بالمشاركة في البطولة وتمثيل بلاده في أكبر المحافل الدولية، متمنياً أن يحالفه التوفيق بالظهور بصورة مشرفة، مقدماً شكره لاتحاد الكاراتيه وناديه الهلال على اهتمامهما به ودعمهما المتواصل له.