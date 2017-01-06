400 لاعب بداية شراكة الجودو ومعهد العاصمة

مكة المكرمة - مازن الزايدي | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

استقطبت مدرسة معهد العاصمة النموذجي بمـديـنة الرياض 400 لاعب جودو خلال فـترة زمنـية قصيرة، بعد توقيع اتفاقية شراكة فعلية مع الاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسو، لتعزيز انتشار اللعبة واستكشاف المواهب لتشكيل الركائز الأساسية في المنتـخب السعـودي بكافة درجاته.

وأثنى المهندس أمجد بن عبدالرحمن قشقري المدير التنفيـذي للاتحاد على نجاح المعهد في استقطاب هذا العدد الكبير من اللاعبين، وقال: رأيت عملا مثمراً في معهد العاصمة النموذجي أثناء متابعتي لمشاريع اتفـاقـيات اتحاد الجودو والجوجيتسو والتأكد من نجاحها ودقة مخرجاتها.

وأضاف: خلال أقل من خمسة أشهر وجدت على أرض الـواقع أكثر من 400 لاعب مع متابعة وحرص من أولياء أمورهم، ودعم وتحفيز واهتمام باللعبة ومتابعتها خلال التجمع الرياضي المميز الذي نظمه المعهد، مشيدا بالعـمل المتكـامل والواضح والأهداف الطمـوحة خلال المرحلة الأولى من مشاريع اتحاد الجودو نحو جعل اللعبة الوجهة الرياضية الرائدة للأجيال المقبلة. وتابع: سنبدأ بمشيئة الله المرحلة الثانية بفتح صالات المعهد الرياضية بعد ساعات اليوم الدراسي لاستكمال التدريب، بحـيث يـكون المعهد مركز تدريب للاتحاد بالمنطقة، وسيعتبر ثاني مركز تدريبي بعد صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد.