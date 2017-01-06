﻿الساحر زيزو.. ابتسامة مدريد

تقرير - محمود وهبي | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

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أعلنت إدارة نادي ريال مدريد في 4 يناير 2016 عن إقالة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز من منصبه كمدير فني للفريق، ووقع خيارها على زيدان لقيادة الفريق في اليوم نفسه، بالرغم من سجله الخالي من المحطات التدريبية الهامة، حيث كان له محطّة وحيدة مع الفريق الثاني لريال مدريد الذي يُعرف باسم كاستيا، منذ شهر يونيو 2014 وحتى الأيام الأولى من العام الماضي. ولعب زيدان دور مساعد المدرب في ريال مدريد عام 2013 خلال عهد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وبدأ زيدان مشواره التدريبي وهو يفتقد للخبرة اللازمة، لكنه امتلك الشغف والرغبة وأجاد التعامل مع نجوم الفريق ليشقّ طريقه نحو الإنجازات في وقت سريع.







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خاض زيدان مباراته الأولى كمدير فني للنادي الملكي في 9 يناير 2016، أي بعد 5 أيام من تعيينه كمدرب للفريق، ونجح في تقديم أوراق اعتماده عبر فوز بخماسية نظيفة على ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 19 من الدوري الإسباني وأمام أكثر من 71 ألف متفرج في ملعب البرنابيو. وحقق ريال مدريد فوزاً شبيهاً في ثاني مبارياته مع زيدان، وذلك بعد الفوز بنتيجة 5ـ 1 على سبورتينج خيخون بعد أسبوع في الجولة 20.







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قاد المدرب زيدان نجوم ريال مدريد في الكلاسيكو لأول مرة بتاريــخ 2 أبريل الماضــي خـــلال المباراة التي جمعت الغريميــــن في الدوري الإسباني، ونجح في العودة من معقل الكامب نو بفوز ثمين على برشلونة بهدفين لهــدف، ليمسح بعضــاً من الجراج التي تعرّض لها الريال إثر خسارتــــه لكــلاسيكــــــو الذهــاب علــــى ملعب البرنابيـــو برباعية نظيفـــة تحت إشراف المدرب بينيتيز. وأنهى زيدان بهذا الفوز سلسلة من 39 مباراة لم يتعرّض لها البرشا لأي خسارة، كما أصبح أول مدرب يقود الريال نحو الفوز بأول كلاسيكو منذ الألماني بيرند شوستر عام 2007. وفي 3 ديسمبر الماضي، خاض زيدان مباراته الثانية في الكلاسيكو، ونجــح في العودة من معقل برشلونة بتعادل ثمين بعد هدف التعادل المتأخر الذي سجله سيرجيو راموس في الجولة 14 من الليجا.







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في 28 مايو وعلى ملعب سان سيرو، عزّز ريال مدريد من رقمه القياسي في عدد الألقاب التي تُوّج بها في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة النهائية. ودخل زيدان بهذا الانتصار تاريخ ريال مدريد من أوسع الأبواب، حيث فاز مع النادي الملكي باللقب الأوروبي كمدرب بعد 14 سنة من فوزه باللقب كلاعب مع الفريق نفسه، وذلك بعــــد تألقه الملفـــت وهدفه الرائع في مرمى باير ليفركوزن الألمانـــي في المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2002.











افتتح المدرب زيدان موسمه الجديد مع ريال مدريد بإضافته للقب ثانٍ إلى سجله التدريبي، حيث قاد البلانكوس نحو الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بنتيجة 3ـ 2 بعد التمديد، في المباراة التي جمعت الفريقين بتاريخ 9 أغسطس في مدينة تروندهايم النرويجية. وطوى زيدان صفحة العام 2016 بلقبٍ ثالث عبر الفوز بلقب كأس العالم للأندية، بالرغم من معاناة ريال مدريد في المباراة النهائية أمام كاشيما أنتلرز الياباني، والتي انتهت بفوز ملكي في الأشواط الإضافية، ومع لمسات خاصة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 3 أهداف.







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لم يتعرّض ريال مدريد لفترة حقيقية من الانحدار خلال عهد المدرب زيدان، حيث تحسّنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ منذ تعيينه، وصولاً إلى حصد 3 ألقاب أوروبية وعالمية. وشهدت الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي سلسلة من التعثرات بالنسبة للريال، والذي سقط في فخ التعادل في 4 مباريات متتالية أمام فياريال، ولاس بالماس، وإيبار في الدوري، بالإضافة إلى التعادل مع بروسيا دورتموند في دوري الأبطال، وصودف أن المدرب زيدان فشل في تحقيق الفوز خلال تلك الفترة على 4 أندية ترتدي قميصاً باللون الأصفر. وتجاوز ريال مدريد هذه المحنة المحدودة بشكل سريع ليتمسّك بصدارة الدوري الإسباني منذ الجولة التاسعة، قبل أن يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في الشامبيونز.



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لم يتعرّض ريال مدريد سوى لهزيمتين فقط خلال عام كامل تحت إشراف المدرب زيدان، حيث جاءت الخسارة الأولى أمام أتليتيكو مدريد في ديربي العاصمة وبهدف نظيف ضمن فعاليات الجولة 26 من الدوري الإسباني بتاريخ 27 فبراير الماضي، قبل الخسارة المفاجئة أمام فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين بتاريخ 6 أبريل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وهي النتيجة التي عوّضها الفريق الأبيض بفوزه إياباً بثلاثية نظيفة. ولم يتعرّض ريال مدريد لأي هزيمة منذ خسارته أمام فولفسبورج، حيث قاد زيدان فريقه نحو 37 مباراة متتالية لم يذق فيها طعم الهزيمة (21 في الليجا، 10 في دوري الأبطال، 3 في كأس الملك، 2 في مونديال الأندية، ومباراة في السوبر الأوروبي)، ليكسر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الهولندي ليو بينهاكر مع الريال في موسم 1988ـ 1989 (34 مباراة متتالية دون خسارة)، ويصبح صاحب السلسلة الأفضل في تاريخ النادي الملكي.







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أثبت المدرب زيدان نجاح تجربته مع ريال مدريد في عامه الأول في البرنابيو، فقد أدّت إنجازاته إلى تسميته ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيكشف يوم الإثنين المقبل عن هوية المدرب الأفضل في العام 2016 خلال احتفال جوائز (ذا بست)، الذي أطلقه الاتحاد الدولي بعد انتهاء علاقته بمجلة (فرانس فوتبول) ومهرجان الكرة الذهبية. ويبدو زيدان مرشحاً بارزاً للفوز بالجائزة، حيث يتنافس مع الإيطالي كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي نحو مفاجأة الفوز بالدوري الإنجليزي، والبرتغالي فرناندو سانتوس الذي حقق لقب اليورو مع منتخب بلاده في الصيف الماضي.