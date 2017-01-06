الهلال يكتسح الاتحاد برباعية

الرياض ـ أحمد الخلف | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

ابتعد الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لترتيب فرق دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً ، عقب تغلبه أمس على ضيفه الاتحاد بأربعة أهداف دون رد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الهلال بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من البطولة، وسجل أهداف الهلال محمد الشريمي، متعب المفرج، فهد الرشيدي ويوسف العطاالله، وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة، مبتعداً بصدارة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 13 نقطة في المركز الثامن، وفي الأحساء على ملعب نادي الفتح، خسر النصر مواجهة مضيفه الفتح بهدف دون رد، سجل هدف المباراة الوحيد للفتح عمار البراهيم في الدقيقة 32 الشوط الأول، وبهذه النتيجة ظل النصر في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فيما رفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً إلى المركز الخامس.

وتستكمل بقية مواجهات الجولة اليوم، بإقامة خمس مباريات، حيث يحل الأهلي ضيفاً على الوحدة في ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة، عند الساعة 3:50 عصراً، وفي ذات التوقيت يستضيف أحد نظيره هجر، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، فيما يلاقي الجيل ضيفه القادسية على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة 3:05 عصراً، ويحل الفيصلي ضيفاً على الشباب على ملعب نادي الشباب عند الساعة 3:20 عصراً، ويلعب التعاون مع مضيفه الخليج على ملعب نادي الخليج بسيهات، عند الساعة 3:05 عصراً.