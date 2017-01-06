الشلهوب: فوزنا مستحق

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

أكد سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء استحقاقهم النقاط الثلاث أمس أمام الشعلة، قائلاً: "لا يزال أمامنا عمل كبير وجبار وبإذن الله تعالى وبعزيمة رجال الفيحاء وأعضاء شرفه ولاعبيه ستتواصل النتائج الإيجابية حتى يتحقق الهدف ".

وأضاف الشلهوب: "دوري الأولى صعب وشاق ومع ذلك لدينا إصرار وعزيمة لتحقيق الانتصارات والحصول على القمة ونناشد الجميع بالدعم والموازرةً والصبر على الفريق الذي يمتلك لاعبين شبابا وصغار سن بحاجة إلى التشجيع".