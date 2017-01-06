استقالة العمراني من مجلس إدارة نادي رئيس النصر

الرياض ــ الرياضية | Friday, 06 January 2017 - 14:11 pm

وافق الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعصاء الشرف ورئيس المجلس التنفيذي لنادي النصر على استقالة المهندس عبدالعمراني من مجلس إدارة النادي والتي تقدم بها مؤخرأ لرئيس النادي معللاً ذبك بظروفه الخاصة ، وثمن الأمير مشعل الجهود التي بذلها العمراني خلال فترة عمله كنائب لرئيس النادي مؤكداً أنه سيبقى من أعضاء الشرف الداعمين .

من جانبه أكد العمراني خلال اللقاء الذي جمعه بالأمير مشعل أنه سيبقى مع النادي قلباً وقالباً متمنياً للنصر دوام النصر .