وليد عبدالله يفشل في إكمال مران المنتخب الأول

ابوظبي ــ الرياضية | Friday, 06 January 2017 - 16:28 pm

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم أولى تدريابته في معسكر أبوظبي ضمن البرنامج الاعدادي الخاص بالاستعداد للدور الثاني من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 بروسيا ، وأجرى الأخضر تدريبه اليوم على ملعب القوات المسلحة بأبوظبي ، حيث ركز بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب على تكثيف التمارين اللياقية وتنويعها واستهل التدريب بالجري حول الملعب ثم تمارين الاحماء ثم أعقبها بتدريبات التمرير القصير والطويل إضتفة إلى تمرين لياقي باستخدام الكرة اعتمد على التمرير والحركة السريعة .

على صعيد متصل غاب عن حصة اليوم التدريبية منصور الحربي لتعرضه للإنفلونزا فيما اكتفى عساف القرني ونايف هزازي بتمارين خاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب ، ولم يكمل وليد عبدالله الحصة التدريبية لشعوره ببعض الآلام في عضلات الظهر .