ميكيل لاعب تشيلسي يؤكد رحيله إلى الدوري الصيني

لندن - (د ب أ) | Friday, 06 January 2017 - 16:35 pm

قال جون أوبي ميكيل لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه بصدد الرحيل عن صفوف فريقه للعب في الدوري الصيني.



وتوج ميكيل 29/ عاما/ مع تشيلسي بـ11 لقبا ، منها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز وأربعة في كاس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



وقال ميكيل في رسالة وجهها إلى جماهير تشيلسي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لم أشارك هذا الموسم بالشكل الذي كنت أنتظره، ولا يزال في مسيرتي عدة أعوام مقبلة."



وأضاف "من هذا المنطلق، أشعر بأنه حان الوقت للبحث عن تحد جديد."



وتابع "أنا سعيد بالانضمام إلى نادي تيانجين تيدا في وقت ينطلق فيه الدوري الصيني حقا ، وأتطلع إلى مساعدة تيانجين تيدا على التقدم."



وبدأ ميكيل مسيرته الاحترافية عام 2007 وقد وصف الفوز بدوري الأبطال بأنه أبرز إنجازات مسيرته حتى الآن.