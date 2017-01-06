العمراني يرفض الكشف عن أسباب الاستقالة والرئيس يعتبرها خسارة كبيرة

الرياض ـــ الرياضية | Friday, 06 January 2017 - 15:55 pm

رفض عبدالله العمراني نائب رئيس نادي النصر المستقيل الكشف عن أسباب استقالته من مجلس ادارة نادي النصر مكتفياً بتأكيد حبه ودعمه للنادي ومشيراً إلى أن ارتباطه به غير مرتبط بمنصب.



وطالب العمراني في عدد من التغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جماهير النادي بالإلتفاف حول الفريق لكنه لم يتعرض لأسباب الاستقالة : "سعدت بخدمة نادي النصر في الفترة الماضية من موقع نائب الرئيس وما يسعدني هو نجاحنا في عودة النصر للمنصات والمنافسة " وأردف " مغادرتي للمنصب لن تغير من موقفي من النصر الذي تربطني معه قصة عشق ووفاء لا تنتهي وتربطني مع جماهيرة علاقة ود ومحبة " ، وزاد : " جماهير النصر كونوا خلف ناديكم ولا تتخلوا عنه فأنتم الداعم الاكبر والأهم، وستجدوني كما كنت معكم في المدرج نهتف للعالمي ونجومه".



من جانبه وصف الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر استقالة العمراني بالخسارة ناشراً رئيس النصر تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي جاء فيها : "الأخ العزيز عبدالله العمراني استقالتك خسارة كبيرة ولكن ثقتنا في استمرار محبتك ودعمك للكيان كما كنت دائما لا تتغير".