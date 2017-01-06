ألونسو لاعب بايرن ميونخ يترك المجال مفتوحاً حول مستقبله

الدوحة - (د ب أ) | Friday, 06 January 2017 - 16:55 pm

ترك تشابي ألونسو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، المجال مفتوحا بشأن ما إذا كان سيمدد تعاقده مع النادي بعد نهاية الموسم الجاري.



ويقضي ألونسو35/ عاما/ موسمه الثالث مع الفريق الألماني، وقال اليوم الجمعة للصحفيين، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الدوحة القطرية، إنه سيترك مشاعره تحدد مستقبله عندما يأتي الوقت المناسب.



وقال :" سنرى ما سيحدث. والآن انه وقت التدريب والاستعداد. لا يوجد وقت محدد.. لدينا وقتا كافيا ".



ويمكن لألونسو أن يصبح ثاني لاعب ، خلف كلارنس سيدورف، يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة، حيث كان قد فاز باللقب مع ليفربول وريال مدريد.



ووصل بايرن ميونيخ لدور الستة عشر بالبطولة الأوروبية وكأس ألمانيا، وكمتصدرين يسعى البايرن لنيل لقب الدوري، عندما يستأنف بعد نهاية العطلة الشتوية يوم 20 يناير الجاري حيث يواجه فرايبورج.