الفرنسي شنايدرلين يقترب من الانتقال إلى إيفرتون

مانشستر -(أ ف ب) | Friday, 06 January 2017 - 17:25 pm

بات لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي مورغان شنايدرلين، على وشك الانتقال إلى إيفرتون، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي الجمعة، بحسب ما أوردت تقارير صحافية إنجليزية.



وكان مدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي جوزيه مورينيو، أعلن قبل أسبوعين استعداده للتخلي عن الدولي الفرنسي (27 عاما) الذي سبق أن أبدى له رغبته باللعب بشكل منتظم.



ولم يخض شنايدرلين سوى 11 دقيقة فقط هذا الموسم.



وذكرت صحيفة "ميرور" أن شنايدرلين سينتقل إلى إيفرتون، فريق مدينة ليفربول، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (24,6 مليون دولار).



وكان شنايدلرين انضم إلى مانشستر يونايتد في عهد المدرب السابق الهولندي لويس فان غال في صيف 2015، في صفقة قدرت قيمتها بـ25 مليون جنيه

إسترليني على الأقل قادما من ساوثمبتون.



وفي 18 شهراً مع يونايتد، خاض 47 مباراة سجل خلالها هدفاً وحيداً في مرمى إيفرتون الذي يشرف عليه راهنا الهولندي رونالد كومان، مدربه السابق في ساوثمبتون.