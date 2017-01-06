باعشن للاتحاديين: ادعوا لنا من أجل استرجاع نقاطكم

| Friday, 06 January 2017 - 17:47 pm

أكد رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن تواجده في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الجمعة، مؤكدا في الوقت ذاته أن تواجده يأتي لبحث الطرق القانونية بشأن استرجاع النقاط الثلاث التي تم حسمها عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الشهرالماضي، بسبب عدم تسليم المحترف الأرجنتيني مانسو مستحقاته المالية، مطالبا في الوقت نفسه الجماهير الاتحادية بالدعوات له من أجل الدفاع عن حقوق النادي.



وذكر رئيس نادي الاتحاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحبائي جمهور الذهب، اليوم وصلنا فالنسيا وغدا نلتقى مع محامي النادي، لاتحرمونا من دعائكم من أجل استرجاع حقوق ناديكم.. أحبكم جميعا".



يشار إلى أن نادي الاتحاد يحتل حالياً المركز الرابع بدوري جميل للمحترفين برصيد 32 نقطة.