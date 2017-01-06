الأهلي يكتسح الوحدة برباعية.. والفيصلي يجبر الشباب على التعادل

الرياض - الرياضية | Friday, 06 January 2017 - 18:25 pm

أقيمت مساء اليوم الجمعة 5 مواجهات في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، حيث تغلب أولمبي الجيل على نظيره القادسية في ملعب نادي الجيل 3/1 ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، ليرتفع رصيد الجيل إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما تبقى القادسية على رصيده 17 نقطة في المركز الخامس.



في حين انتصر الخليج على ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيد الخليج 11 نقطة بالمركز العاشر، وبقي التعاون في المركز 12.



فيما حضر التعادل في مواجهة الشباب والفيصلي 1/1 على ملعب نادي الشباب بالرياض، ليرتفع رصيد الشباب إلى النقطة 18 ليحتل من خلاله المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الفيصلي في المركز 11.



واكتسح النادي الأهلي نظيره الوحدة برباعية دون رد، ليحتل الأهلي المركز السادس بـ 17 نقطة، والوحدة في المركز ما قبل الأخير بـ7 نقاط.



وحضر التعادل السلبي في مواجهة أحد وهجر ليرفع أحد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد هجر عند النقطة 2 في المركز الأخير.