جروس يختبر ملاعب الأهلي في دبي

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 07 January 2017 - 00:00 am

وصل السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دبي مساء أمس وقام بزيارة الملاعب التي سيتدرب عليها الفريق في معسكره الذي سيقام هناك بعد أن تقرر نقله بشكل رسمي من العاصمة القطرية الدوحة إلى الإمارات، بسبب مشكلة تأشيرات الجهاز الطبي الذي لم يتم حلها، حيث استقر الرأي على إقامته في دبي بعد أن كانت النية متجهة إلى العين.

وسيصل السويسري إلى جدة ظهر اليوم استعداداً لانطلاق التمارين في جدة غداً "الأحد" وسيكون هذا المران أول حصة تدريبية للاعب سعيد المولد المنتقل حديثاً من الرائد للأهلي، فيما يواصل اللاعبون المصابون برامجهم التأهيلية والعلاجية استعداداً للعودة للتمارين الجماعية الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، لازالت المفاوضات الأهلاوية جارية مع مسؤولي نادي الشارقة الإماراتي لشراء المتبقي من عقد اللاعب البولندي أدريان لاعب نادي النصر السعودي سابقاً أو جلبه عن طريق الإعارة بعد إصرار المدرب جروس على ضم اللاعب.