أخذنا الجواب من محكمة ”كاس”

حوار - عبدالغني الشريف | Friday, 06 January 2017 - 23:41 pm

كشف أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي أن إدارة ناديه ليست عليها أي قضايا من قبل محكمة الكاس، مؤكداً أنهم في الإدارة أرسلوا خطاباً للاستفسار عن موقف ناديهم حول وجود قضايا من عدمه وتبين لهم من خلال الرد أن الأهلي ليست عليه أي قضايا في محكمة الكاس.

وتطرق المرزوقي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأنه قادر على تحقيق البطولات هذا الموسم وأن فترة التوقف مفيدة لاستعادة المصابين وتدعيم الفريق بالمدافع سعيد المولد الذي تم التوقيع معه مؤخراً وأي لاعب يحتاج إليه الفريق.

ورفض المرزوقي في حواره مع "الرياضية" التفريط في السوري عمر السومة هداف الفريق، مؤكداً أنهم لا يفكرون في بيع عقده؛ لأنه نجم شباك وهداف مهم. ووصف رئيس النادي الأهلي الوقفة القوية والدعم الذي تجده إدارته من قبل الأمير خالد بن عبدالله بأنهما الدافع الكبير لهم لبذل الجهد ومواصلة العمل القوي للمنافسة وتحقيق البطولات، مشدداً بقوله: الأمير خالد بن عبدالله هو السند لنا بعد الله وهو مرجعنا؛ لأنه كبير الأهلاويين وحكيمهم والرجل العاشق والمحب والداعم لكل إدارات الأهلي.