أعدنا المولد بطريقة نظامية ولا علاقة لنا بقضيتهم

| Saturday, 07 January 2017 - 00:00 am

ـ هل لديك الرضا على العمل بشكل عام بعد ثلاثة أشهر من توليك رئاسة النادي؟

بالنسبة لي راضٍ ولكن ليس كل الرضا، فهناك ملفات كبيرة تحتاج إلى عمل وجهد ونحن الآن في فترة قصيرة وقدمت مع إخواني أعضاء مجلس الإدارة جهداً جيداً ولكن بالتأكيد دائماً البداية تحتاج إلى عمل قوي ومن يقيم أن عملنا جيد أو غير جيد هم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء الشرف وبإذن الله نحن في مجلس الإدارة سنبذل كل جهد لخدمة الأهلي ونكون عند ثقة رجالات الأهلي وجماهيره.

ـ أداء الفريق الأول لكرة القدم لا يزال بعيداً عن مستوى بطل ثلاثية الموسم الماضي؟

ممكن يكون ليس بقوة بداية الموسم الماضي وهذا أمر طبيعي لأن هذا الموسم كانت هناك متغيرات عديدة منها عدم الاستقرار الإداري ورحيل أخي مساعد الزويهري وأيضاً رحيل المدرب جوميز بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت الفريق بقوة وحتى الآن ونحن نعاني من الإصابات ومع ذلك ما زلنا في المنافسة رغم أن بداية الفريق في الدوري لم تكن جيدة ولكن الفريق بدأ يستعيد قوته رغم إصابات إسلام سراج ومصطفى بصاص ومعتز هوساوي وياسر المسيليم ومهند عسيري وعبدالفتاح عسيري وحتى الآن لم نلعب مباراة ونحن مكتملو الصفوف، ورغم كل ذلك البدلاء يقدمون عملاً جيداً وننافس بقوة وبالتأكيد طموحنا الدوري وليس الوصافة وطموحنا الآسيوية وسنعمل بقوة عليها بإذن الله.

ـ خروج الفريق من كأس ولي العهد أمام الاتحاد هل تسبب في هزة للفريق؟

ممكن الخسارة تكون صعبة عندما تأتي من فريق منافس ولكن قدر الله وما شاء فعل، وطبعاً واجهتنا مشكلة الإصابات وأخطاء التحكيم وعدم التوفيق ودائماً الفرق الكبيرة لا تتوقف عند خسارة مباراة أو بطولة بل يكون ذلك دافعاً قوياً لنا للدوري وآسيا وكأس الملك بإذن الله.

ـ البعض ينتقد العمل الإداري خاصة في جهاز الكرة بعدم تفعيل الروح في رأيك ما سبب غياب الروح؟

نحن في الإدارة نتقبل أي نقد وبالعكس نرحب بالنقد الإيجابي الهادف من أجل مصلحة الفريق والنادي والبعض يقول إن اللاعبين لا يلعبون بروح وكل هذا النقد ونحن في المركز الثاني وبيننا والمتصدر ثلاث نقاط وباقٍ 12 جولة ولو كانت الروح غائبة كيف وصلنا إلى المنافسة واقتربنا من الصدارة؟ ولا شك أن عودة جروس من جديد لتدريب الفريق كانت نقطة تحول بمباركة من رمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله ودعم من الأمير فيصل بن خالد وكل رجالات الأهلي والفريق الآن يسير بشكل إيجابي ونحن نرحب بكل من يدعم ويقف مع الفريق حتى من ينتقدون بحب وليس من أجل الإثارة ومرة ثانية أشكر كل من وقف مع الأهلي؛ لأن النادي هو ملك لمحبيه وعشاقه.

ـ عند استلامك لرئاسة النادي قلت إن الطموح الآن لديكم هو تحقيق دوري أبطال آسيا هل ما زال الطموح قائماً؟

مؤكد أن الطموح قائم وبشكل كبير والطموح يحتاج إلى عمل قوي وكبير لتحقيقه إلى واقع والآن نركز على أن نعد الفريق إلى تجاوز مرحلة المجموعات وحتى لو قال البعض مجموعتنا صعبة ولكن الأهلي ولله الحمد جاهز وبقوة ونحترم كل الفرق التي معنا في المجموعة وكما قلت الآن نريد تجاوز المجموعة والتأهل إلى أدوار متقدمة وفي الصيف نعمل بقوة قبل بداية الموسم ودخول الأدوار الحاسمة وندعم فريقنا بكل العناصر المميزة ونظام البطولة بفصل الشرق الآسيوي عن غربه يكون ميزة، وسنعمل على الاستفادة منها وكما قلت فرصتنا كبيرة بتجاوز مجموعتنا ونحن نعمل والتوفيق بيد الله في النهاية.

ـ هل وصل للنادي عرض من فريق جلطة سراي للتعاقد مع السومة وهل لديكم النية في حال كان العائد المادي إيجابياً؟

غير صحيح، لم يصلنا أي عرض من نادي جلطة سراي التركي بخصوص عمر السومة أو أي لاعب آخر وبالنسبة لنا عمر السومة نجم وهداف الفريق ونجم شباك، ولا يمكن أن نتركه؛ لأنه مع بقية زملائه في الفريق هم أملنا لتحقيق البطولات والإنجازات.



عمل الجهاز الإداري

هناك أحياناً قسوة تجاه وجدي الطويل في حال أي خسارة، أنت الأقرب كيف تجد عمل وجدي وفريق العمل وهل ما يتردد عن استقالته صحيح؟

أولاً موضوع استقالة الأخ وجدي الطويل غير صحيح وأنا دائماً في عملي ابتعد عن المجاملات؛ لأنني أبحث عما يقدم العمل ووجدي الطويل ومحمد شلية وبقية الجهاز الإداري يقومون بعملهم على أكمل وجه وصدقني لو كان هناك تقصير من أي شخص سنحاسبه ووجدي الطويل رجل خدم الأهلي ويقدم عملاً مميزاً ولو كان هناك تقصير في عمله لطالب اللاعبون بإبعاده أو حتى المدرب جروس؛ لأنهم هم الأقرب من وجدي في تقييم عمله، وللأمانة وجدي الطويل رجل عملي ويعمل بصمت.

ـ في الفترة المقبلة ستكون أمام الفريق مواجهات حاسمة هل فترة التوقف إيجابية؟

نعم فترة التوقف إيجابية جداً بالنسبة لنا في الأهلي؛ لأن لدينا إصابات أثرت علينا كثيراً وتأهيل المصابين وتجهيزهم في فترة التوقف أمر إيجابي ونحن عانينا كثيراً من غياب لاعبين مهمين وبالتأكيد فترة التوقف مفيدة لنا حتى نستعيد مصطفى بصاص ومهند عسيري ومعتز هوساوي وعبدالفتاح عسيري ومحمد أمان وكل المصابين لأن لدينا مواجهات صعبة أمام الشباب والاتحاد وعندما تلعب بصفوف مكتملة فهي ميزة لك.

ـ لديكم خلل في المحور وهل فترة الانتقالات الشتوية سيكون فيها تدعيم للفريق بلاعبين جدد؟

المحور مهم وطبعاً الفترة الشتوية لن تجد فيها اللاعب السوبر ستار ومن الصعب تجد لاعبين مميزين خاصة على صعيد الأجانب ولن تعطيك أفضل خيار ولكننا سنبحث عن بديل مناسب للبرازيلي كارلوس لويز ولكن في المقابل نحتاج إلى الصبر والوقفة الصادقة من الجميع مع الفريق وكما قلت نتقبل الانتقاد الهادف وفي الموسم الماضي مر الفريق بظروف صعبة لكن بتكاتف الجميع وحكمة وهدوء الأمير خالد بن عبدالله تجاوز الفريق كل شيء وتحقق الأهم زهو الدوري وكأس الملك والسوبر ونحن في هذه الفترة نحتاج إلى وقفة كل محبي الأهلي ودائماً العمل الجماعي ينتج البطولات.

ـ هناك من ينتقد أخطاء المدرب جروس في بعض المباريات هل لديكم نقاش مع المدرب وأخطائه؟

في كل مرة نتناقش مع المدرب جروس سواء عند الخسارة أو الفوز وللأمانة جروس رجل مميز ويستمع إلى كل الآراء وأحيانا يغير قناعاته عندما نتحدث معه ولكن في النهاية هو المسؤول عن الفريق وخياراته الفنية ومن الصعب أن نحضر مدربين لنفرض رأينا عليهم، فالمدرب هو صاحب القرار النهائي في كل شيء وهذا يحدث في كل دول العالم.



الصوت الأهلاوي



ـ في الفترة الأخيرة هناك غضب من بعض جماهير الأهلي بسبب ضعف الصوت الأهلاوي الرسمي في التعاطي مع أخطاء الحكام وأيضاً البعض انتقد تواصل الإدارة مع بعض القنوات الإعلامية التي تسيء للأهلي وجماهيره؟

عندما يتعرض الأهلي لأي أخطاء وظلم تحكيمي أخرج وأتحدث ولا يمكن أن أسكت عن حقوق الأهلي بل أدافع عنها بكل قوة وأخطاء الحكام لن نسكت عنها وعن أي ظلم يتعرض له نادينا نتحدث في الإعلام ونرفع خطابات رسمية ولن أتهاون في حقوق الأهلي مهما حدث وأيضاً الأخ ماجد الفهمي مدير المركز الإعلامي يتحدث عند أي أخطاء؛ لأنه المتحدث الرسمي، أما الإعلام فيجب أن نعترف بأنه هو شريك في النجاح ونتواصل مع كل البرامج ونحترم الجميع ولكن في نفس الوقت لن نجامل أي أحد يسيء للأهلي وجماهيره.

ـ كيف تجد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برفع عدد طواقم الاستعانة بحكام أجانب إلى 8 طواقم وهل ستنسقون مع الأندية التي ستلعبون معها خارج جدة لإحضار حكام أجانب؟

اعتبر قرار زيادة طواقم الحكام الأجانب والاستعانة بهم لكل فريق إلى 8 طواقم بدلاً من خمسة قراراً رائعاً حتى يتم رفع الضغط عن الحكام المحليين وقراراً إيجابياً يستحق الإشادة من الاتحاد السعودي الجديد، وبالنسبة للمباريات التي ستكون خارج ملعبنا سنتواصل مع الأندية؛ لأننا في النهاية نريد تحكيماً عادلاً ومنصفاً لكل الأندية.

ـ مباراتكم المقبلة مع الاتحاد في الدوري في حال عدم طلب الاتحاد لحكام أجانب هل ستنسقون معهم للتكفل بإحضار حكام أجانب؟

بكل تأكيد سنتواصل وننسق مع الإخوة في إدارة الاتحاد ولا نريد أن تتكرر الأخطاء كما حدث في مباراة كأس ولي العهد من الحكم محمد الهويش وسنتواصل مع إدارة الاتحاد لإحضار حكام أجانب؛ لأنها مباراة هامة للفريقين.

ـ ماهي أبرز طلباتكم من الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد؟

أولاً نتمنى له التوفيق بقيادة الدكتور عادل عزت وأعضاء الاتحاد وأهم شيء هو إعادة الهيكلة وإصلاحات اللجان وإعطاء كل الأندية حقوقها وهناك لجان مهمة تحتاج إلى إصلاحات وهيكلة جديدة مثل المسابقات والانضباط والاستئناف واختيار الأفضل لإدارتها وأهم شيء أن يعمل الاتحاد الجديد على أن يكون اتحاداً لكل الأندية بتطبيق النظام وإيجاد مداخيل مالية للأندية أيضاً، وتطوير كرة القدم وفي النهاية النجاح لن يكون إلا بتعاوننا كأندية معه.



عودة المولد



ـ التعاقد مع الظهير الأيمن سعيد المولد هل كان برغبة فنية؟ وكيف حصن النادي موقفه في حال أوقع فيفا عقوبة على المولد بسبب شكوى نادي الاتحاد؟

أولاً الأهلي ليس طرفاً في قضية نادي الاتحاد واللاعب سعيد المولد ولم نتعاقد معه إلا بعد التأكد من أن كل أمورنا نظامية والتعاقد مع سعيد المولد كان بطلب من المدرب جروس من أجل تقوية الجهة اليمنى وأن يكون هناك أكثر من لاعب جاهز في كل مركز وسعيد المولد ابن الأهلي وعودته بإذن الله ستكون مفيدة لخدمة الفريق مع بقية زملائه اللاعبين في الفريق.

ـ كيف تجد جاهزية الأهلي للتخصيص وهل النادي عليه شكاوى لدى فيفا من لاعبين أجانب؟

الأهلي جاهز بشكل كبير للتخصيص وأفضل نادٍ ممكن أن يطبق التخصيص؛ لأن موقف النادي المالي مميز وهناك عمل احترافي ومتى ما حدد البدء في التخصيص بعد اكتمال الدراسات سيكون الأهلي جاهزاً وهي خطوة إيجابية ونقلة لتطوير الرياضة السعودية، أما القضايا في محكمة الكاس، فليس لدينا أي قضايا ـ ولله الحمد ـ وأرسلنا خطاباً لمحكمة الكاس للتأكد من وجود أي قضايا ضد النادي ووصلنا خطاب من محكمة الكاس يفيد بعدم وجود أي قضايا ضد النادي ـ ولله الحمدـ وهناك حقوق لبعض اللاعبين السابقين ويتم سدادها وفق تسوية متفق عليها والأمير خالد بن عبدالله دائماً له وقفات مميزة في إنهاء أي الزامات مالية على النادي، وقبل بداية الموسم كان الأمير خالد حاضراً بدعمه غير المستغرب بتسديد كل المبالغ التي كانت تعيق الرخصة الآسيوية والأمير خالد بن عبدالله هو سندنا بعد الله في الأهلي.

ـ اللاعبون الشباب أمثال ريان الموسى والربيعي والغامدي مى سيتم الدفع بهم؟

بالتأكيد سيأتي الوقت المناسب ويشاركون ويجدون فرصتهم؛ لأنهم لاعبون مميزون، ومثل ما حصل معتز هوساوي ومحمد آل فتيل وأحمد الرحيلي على فرصتهم وقدموا عطاء جيداً، فسيحصل كل اللاعبين الشباب على فرصتهم أيضاً في الوقت المناسب، وهؤلاء اللاعبون الشباب هم مستقبل الأهلي وأمله المقبل.

ـ هل هناك نية لإعارة عدد من اللاعبين في الفترة الشتوية؟

ممكن أن تتم إعارة بعض اللاعبين لتجهيزهم للموسم المقبل وهذا الأمر سيحدده المدرب جروس بعد عودته من الإجازة، حيث سيقدم تقريره ويحدد احتياجاته ومن يريد أن يكون للإعارة من اللاعبين.

ـ بعد التعاقد مع سعيد المولد هل هناك نية للتعاقد مع لاعبين محليين جدد خاصة في الحراسة والدفاع؟

بالنسبة لنا في الأهلي النية موجودة في التعاقد مع أي لاعب يخدم الأهلي ولن نتأخر في التعاقد مع أي لاعب يطلبه المدرب أو يكون مفيداً لخدمة الفريق.

ـ تجديد التعاقد مع مهند عسيري وياسر المسيليم وتبقى منصور الحربي هل الهدف من ذلك المحافظة على مكتسبات التفوق؟

بالتأكيد لابد أن نحافظ على نجومنا والفريق القوي لابد أن يكون لديه لاعبون مميزون في الأساسي أو البدلاء؛ لأن المشاركات عديدة والبطولات قوية وتحتاج إلى البديل الجاهز عند الإصابات أو غياب أي لاعب وشاهدنا أحمد الرحيلي يتألق مع إصابة ياسر المسيليم، ومهند عسيري تألق الموسم الماضي مع إصابة عمر السومة وأيضاً علي عواجي تألق في المباريات الأخيرة.

ـ البعض يردد أن لاعبي الأهلي تشبعوا من البطولات وفقدوا الروح والقتالية هل تتفق مع هذا الكلام؟

كلام غير صحيح، فلاعبو الأهلي رجال ويلعبون من أجل خدمة ناديهم وهم يريدون تحقيق كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلي الوفية.

ـ اجتمعت مرتين مع الأمير خالد بن عبدالله كيف تصف الدعم الذي تجده من الأمير خالد ودعمه للنادي؟

مهما قلت عن الأمير خالد بن عبدالله لا يمكن أن أوفيه حقه من الشكر والثناء والتقدير، والأمير خالد بن عبدالله على مدى تاريخه الطويل هو المحب والعاشق للأهلي كلاعب ورئيس نادٍ وعضو شرف يحب الأهلي ولا يتأخر عن دعمه، وأعماله دائماً حاضرة في الأهلي بعيداً عن الأضواء والإعلام بل يقدم ويدعم في صمت وهو دائماً خلف كل إدارات الأهلي، وقف مع الجميع ولا يمكن أن أصف ما قدمه للأهلي في سطرين، بل أحتاج إلى لقاء خاص للحديث عن مواقف أبي فيصل مع الأهلي وهو بعد الله خلف كل البطولات التي تحققت وتتحقق للأهلي والأمير خالد بن عبدالله هو مرجعنا وسندنا بعد الله وهو الحكيم في هدوئه والله يحفظ لنا كبير الأهلي ورمزه خالد بن عبدالله وجميعنا في الأهلي نقول الحمد لله إن لدينا رجلاً بحجم وقامة وعشق الأمير خالد للأهلي، بيض الله وجهه في وقفاته ودعمه اللا محدود للأهلي.



حلول اللجنة المالية



ـ اللجنة المالية التي يرأسها الأمير فيصل بن خالد هل تساعدكم في الإدارة بتنظيم العمل المالي؟

ما في شك أن اللجنة المالية التي شكلت قبل بداية الموسم هي عامل مساعد كبير لنا في إدارة النادي وهي التي حلت الكثير من المشاكل المالية ومستحقات اللاعبين ووقفة الأمير الشاب فيصل بن خالد مميزة بأفكاره الرائعة وطموحاته لخدمة الأهلي وبالنسبة لي أقدم الشكر للأمير فيصل بن خالد وأعضاء اللجنة وفي النهاية هدفنا خدمة الأهلي وأنا سعيد جداً بالعمل مع الأمير فيصل بن خالد وبدور اللجنة المالية في مساعدتنا في الإدارة وحل كل الأمور المالية.

ـ كيف تجد الدعم الكبير من جماهير الأهلي للفريق وهل لديكم مفاجأة ستقدمونها في المباريات المقبلة لتحفيز الجماهير؟

جمهور الأهلي دائماً وأبداً هو جمهور الوفاء ومواقفهم مشرفة عبر التاريخ وهم دائماً خلف كل البطولات بدعمهم وتشجيعهم لفريق كرة القدم وكل ألعاب الأهلي وبالنسبة لي جمهور الأهلي هو الرقم الأول وهو الرقم الأصعب والأجمل في العشق والوفاء وجمهور يعشق إبداعه في أهازيجه وفي طرق تشجيعه وحضورهم في كل المباريات وحصولهم على أكبر حضور جماهيري الموسم الماضي دليل على إبداعهم وفي كل المباريات والملاعب تجد جمهور الأهلي حاضراً وهو جمهور عز وفخر لنا وهم الوقود في كل البطولات وليس كرة القدم ومهما قلت فلا يمكن أن أعطي جمهور الأهلي حقه وهم جميعاً تاج على رأسي أتقبل انتقاداتهم بحب وأشكرهم من كل قلبي على وقفتهم، وبإذن الله سيكونون هم الداعم الأهم للفريق لاستعادة الصدارة وتحقيق لقب الدوري ونحن في الإدارة سنعمل كل شيء من أجل إسعاد جماهير الأهلي الوفية.

ـ الدعم الشرفي لكم في الإدارة هل تجده إيجابياً وهل تحرصون على التواصل مع الشرفيين؟

شكراً من كل قلبي لرجالات الأهلي الأوفياء أعضاء الشرف العاشقين، فهناك من يدعم مادياً ومن يدعم بالرأي وهناك من يدعم في الألعاب المختلفة، وأحب أن أشكر عضوي الشرف فهد الرشودي وموفق خوجة على وقفاتهما الرائعة في دعم كرة الطائرة مادياً ومعنوياً ويستحقان الشكر والتقدير من كل الأهلاويين وهناك وقفات مميزة من الداعم الأول للأهلي الأمير خالد بن عبدالله ودعم مميز من رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير تركي محمد العبدالله ومن رئيس النادي السابق الأمير فهد بن خالد الرجل صاحب المواقف المشرفة لهذا الرجل العاشق للأهلي والشكر للأمير بدر بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي وإلى إخواني أعضاء الشرف وكل من يساند ويدعم حباً للأهلي وأشكر رئيس النادي السابق أخي مساعد الزويهري صاحب القلب الجميل ودائماً أعضاء شرف الأهلي هم عاشقون ومحبون لناديهم ووقفتهم معنا في الإدارة هو دعم كبير يدفعنا لتقديم الأفضل.



عقد القطرية

ـ أين وصلتم مع الخطوط القطرية في تجديد عقد الشراكة وهل لديكم عقود شراكة جديدة؟

عقدنا مع الخطوط القطرية ينتهي في شهر سبتمبر المقبل واتفقنا مع الإخوة في الخطوط القطرية على كل الأمور وهناك رغبة مشتركة لتجديد العقد ونحن في الأهلي فخورون بشراكتنا مع القطرية وهم أيضاً فخورون بشراكتنا معهم وسيتم توقيع العقد الجديد للشراكة خلال الأيام المقبلة بإذن الله، أما العقود الاستثمارية الجديدة فهناك عدة رعاة وعروض وصلتنا من شركات كبيرة لتوقيع عقود رعاية معها والآن تتم دراستها من قبل إدارة الاستثمار التي تضم شاباً مميزاً هو الأخ عبدالله عجاج وبإذن الله سيتم الإعلان عن عقود الرعاية الجديدة وهي شركات لها اسم كبير وتليق بالأهلي وجماهيريته الكبيرة.

ـ متى سيتم عمل متحف خاص بتاريخ وبطولات الأهلي؟

الآن نقوم بعمل دراسات لعمل متحف يضم تاريخ الأهلي الكبير وهذا الأمر تحت اهتمام الأمير خالد بن عبدالله لإنشاء متحف مميز يليق بتاريخ الأهلي الكبير وتم عمل الدراسة وقريباً سيتم توقيع عقد إنشاء المتحف الجديد الذي سيكون في مكان بارز بمقر النادي.

ـ هذا العام يمرعلى تأسيس الأهلي 80 سنة، هل لديكم الفكرة بإقامة احتفالية بهذه المناسبة؟

الأهلي دائماً سباق للأولويات الجميلة وأتذكر أن الأهلي احتفل بمرور 50 سنة وحضور النجم العالمي مارادونا وكان وقتها احتفالية مميزة أشرف عليها وقتها رجل التميز الأمير خالد بن عبدالله وبإذن الله سيكون هناك طرح للفكرة خلال اجتماع أعضاء الشرف المقبل وهي فكرة جميلة وبإذن الله سنحضر فريق برشلونة إلى جدة بكامل نجومه وأنا سوف أسافر قريباً إلى برشلونة لزيارة النادي بعد أن تلقيت دعوة من رئيس برشلونة وسوف أتحدث معهم لزيارتهم جدة ولعب مباراة ودية في ملعب الجوهرة وأن نحدد موعد المباراة ضمن أجندة برشلونة والاحتفالية سنطرحها على اجتماع أعضاء الشرف لأننا دائماً نريد أن نقدم عملاً واحتفالية مميزين يلقيان بالأهلي وتاريخه وجماهيريته.