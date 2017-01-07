﻿ثعلب من الصحراء على عرش القارة السمراء

تقرير - محمود وهبي | Saturday, 07 January 2017 - 00:00 am

عادت جائــزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى أحضان اللاعبين العرب بعد انتظار دام 18 عاماً، فبعد تربّع النجم المغربي مصطفى حجي على عرش اللاعبين الأفارقة عام 1998، استحق الجزائري رياض محرز الفوز بالجائزة عن العام 2016 وفقاً لما أعلن عنه الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد تفوقه على هداف دورتموند الجابوني أوباميانج، ونجم ليفربول السنجالي ساديو ماني. وكانت مجلة (فرانـــس فوتبول) قد أطلقت الجائزة عام 1970، قبل أن تنتقــــل عام 1972 إلى مكاتب الاتحاد الإفريقي. وتكشف "الرياضية" في هذا التقرير عن 9 نجوم عرب نالوا شرف الفوز بالجائزة منذ إطلاقها، في قائمة تضم أسماء لامعة من الزمن الجميل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



أطلقت مجلة (فرانس فوتبول) جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1970، وبدأت المحاولات العربية للفوز بالجائزة منذ نسختها الأولى مع احتلال المصري علي أبوجريشة للمركز الثالث، وهو المركز نفسه الذي جاء فيه مواطنه حسن شحاتة عام 1974. وكان النجم المغربي أحمد فرس أول العرب فوزاً بالكرة الذهبية الإفريقية، وكان ذلك في العام 1975. ولعب فرس مسيرته بأكملها مع نادي شباب المحمدية في المغرب، وكان قائداً للمنتخب المغربي الأول لفترة استمرت 8 سنوات، حيث مثّل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم عام 1970 في المكسيك، ودوري الألعاب الأولمبية في مونيخ عام 1972، وبطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1976 التي تُوّج أسود الأطلس بلقبها. وتفوّق فرس على النجم الكاميروني روجيه ميلا في طريقه نحو الفوز بالجائزة عام 1975.



طوى النجم المصري الأسطوري محمود الخطيب مسيرته في الملاعب عام 1988 بعد رحلة حافلة ومليئة بالإنجازات والألقاب، فخلال 16 سنة أمضاها مع النادي الأهلي، تُوّج النجم الذي عُرف باسم بيبو بلقب الدوري المصري 10 مرات، ولقب الكأس 6 مرات، ودوري حاملي الكؤوس في إفريقيا 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين. وعلى الصعيد الدولي، شارك الخطيب في 54 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة وسجل 27 هدفاً، كما قاد المنتخب المصري نحو اللقب الإفريقي عام 1986. واختير الخطيب كأفضل لاعب في مصر 5 مرات، كما أنّه استحق الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء عام 1983، وهو اللاعب المصري الوحيد الذي نال هذا الشرف.



أمضى اللاعب المغربي محمد التيمومي فترة من التميّز الملفت بين عامي 1984 و1986 خلال تجربته مع نادي الجيش الملكي في المغرب، حيث كان أبرز اللاعبين في طريق النادي نحو الفوز بلقب الدوري المغربي عام 1984 وبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1985، وهي السنة التي اختير فيها كأفضل لاعب في إفريقيا. ومثّل التيمومي منتخب بلاده على مدار 11 سنة، وكانت أبرز محطاته المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984، ونهائيات كأس العالم عام 1986، التي تأهل فيها المنتخب المغربي إلى الدور الثاني كمتصدر لمجموعته أمام إنجلترا وبولندا والبرتغال.



امتلك النجم المغربي مصطفى حجي مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث مثّل أندية في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا. ومثّلت نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 1998 واحدة من أبرز محطات حجي، حيث قدّم مستويات مميزة في دور المجموعات وسجّل هدفاً رائعاً في مرمى المنتخب النرويجي، ليفوز ذاك العام بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في فترة كان يمثّل فيها نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني. وأمضى حجي 11 سنة مع المنتخب المغربي الأول، وسجل خلالها 13 هدفاً.



استعاد اللاعبون العرب جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عام 1977 مع النجم التونسي طارق ذياب الذي تُوّج باللقب ذلك العام لدوره في قيادة منتخب بلاده نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم في العام التالي، وهي النسخة التي حقق فيها المنتخب التونسي أول انتصار إفريقي في المونديال. واختير ذياب كلاعب القرن في تونس، كما أطلقت عليه شبكة (بي بي سي) لقب أسطورة المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم. ومثّل ذياب نادي الترجي في تونس، كما مثّل منتخب نسور قرطاج في 101 مباراة دولية، بالإضافة إلى خوضه تجربة مع النادي الأهلي السعودي حقق خلالها لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1983 بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد في المباراة النهائية، علماً بأنّه سجل أحد الأهداف الأهلاوية في ذلك النهائي.



لم ينجح النجم المصري محمد أبوتريكة في التربع على عرش اللاعبين في إفريقيا بالرغم من مسيرته اللامعة على الصعيدين الفردي والجماعي، حيث خذلته الأصوات عام 2008 في سنة كان يستحق فيها الفوز بالجائزة. فخلال ذلك العام، قاد أبوتريكة النادي الأهلي للفوز بلقبي الدوري والسوبر في مصر، ولقب دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تسجيله هدف فوز منتخب الفراعنة في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، لكنه احتل المركز الثاني في الصراع نحو جائزة اللاعب الأفضل إفريقياً خلف مهاجم أرسنال التوجولي إيمانويل أديبايور وبفارق 21 صوتاً. واختارت شبكة (بي بي سي) أبوتريكة كأفضل لاعب إفريقي ذلك العام، كما أنّه تُوج بلقب أفضل لاعب محلي في القارة السمراء 4 مرات، وهو رقم قياسي.



حافظت المغرب على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، بعدما استحق حارس المرمى الشهير بادو الزاكي اللقب عام 1986، وذلك مع تألقه في مونديال المكسيك عام 1986، حيث كان سبباً رئيسياً في تأهل أسود الأطلس إلى الدور الثاني مع استقباله هدفين في 4 مباريات وحفاظه على نظافة شباكه أمام منتخبات قوية مثل إنجلترا وبولندا. ولعب الزاكي لنادي الوداد البيضاوي في المغرب قبل تجربته الاحترافية الناجحة في إسبانيا مع نادي مايوركا، حيث مثّل هذا الفريق في أكثر من 150 مباراة خلال 6 سنوات كان آخرها في العام 1992.



استحق النجم الجزائري رياض محرز لقب اللاعب الأفضل في القارة السمراء، بعد موسم حافل قاد فيه ليستر سيتي نحو مفاجأة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث أصبح محرز أول لاعب جزائري يفوز باللقب الإنجليزي، وأوّل لاعب إفريقي يحصل على جائزة أفضل لاعب في البريميير ليج، كما أنّه احتل المركز السابع في الترتيب النهائي لصراع الكرة الذهبية. وبدأ محرز مسيرته في فرنسا مع نادٍ مغمور يدعى كويمبر قبل الانتقال إلى نادي لوهافر، ومن بعدها إلى ليستر سيتي عام 2014، وقد مثّل المنتخب الجزائري في 27 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، علماً بأنّه ما يزال في الـ 25 من العمر.



قاد الهداف الجزائري رابح مادجر نادي بورتو البرتغالي نحو لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عام 1987، وذلك بعدما نجح في تسجيل أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة الأوروبية بكعب قدمه في مرمى بايرن ميونيخ في المباراة النهائية. وفي العام نفسه، سجل مادجر هدف الفوز لبورتو أمام بينارول الأوروجوياني في كأس إنتركونتيننتال ليقود الفريق البرتغالي نحو اللقب العالمي. وكانت هذه الإنجازات مفتاح مادجر نحو طريق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1987.