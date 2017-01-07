البقاء في الصدارة مهم

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

أبدى سعود الحربي رئيس نادي أحد سعادته بمواصلة فريقه صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى عقب تعادله أمس أمام الجيل مشيدا بالأداء المثالي والمميز للاعبي فريقه طوال اللقاء.

وبين الحربي أن البقاء في الصدارة قبل فترة التوقف أمر هام لإعادة الحسابات خصوصاً في حال دعم صندوق النادي ماليا، مشيراً إلى صعوبة مباريات دوري الدرجة الأولى وهو الأمر الذي يجعله أكثر إثارة.

وأكد أن أحد لعب من أجل الفوز على الجيل لكنه حصل على التعادل مقدما شكره للاعبين على الروح القتالية في الشوط الثاني، مضيفا:" لولعبنا باقي المواجهات بمستوى وروح الشوط الثاني سنتأهل بسهولة إلى جميل".