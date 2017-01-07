النصر يستضيف القادسية.. والرائد يتحدى الشباب

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

اشتعل الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 سنة بعد أن اقتربت النقاط بين الفرق، حيث تقام اليوم الجمعة 6 مواجهات في الجولة الثامنة، ففي الرياض يبحث فريق درجة الناشئين لكرة القدم بنادي النصر المتصدر بـ18 نقطة الابتعاد عن ملاحقيه عندما يستضيف القادسية سابع الترتيب برصيد 10 نقاط بملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر عند الساعة 3.20 م .

وفي المواجهة الثانية يلتقي الهلال صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة مع نظيره الاتحاد الوصيف بـ16 نقطة على ملعب الملك سلمان بنادي الهلال عند الساعة 3.20 م.

وفي الأحساء يستضيف هجر ثالث الترتيب برصيد 14 نقطة نظيره الاتفاق ثامن الترتيب برصيد 8 نقاط على ملعب نادي هجر عند الساعة 3.05 م. ويستقبل الفتح عاشر الترتيب برصيد 7 نقاط نظيره الأهلي رابع الترتيب برصيد 13 نقطة على ملعب نادي الفتح بالأحساء عند الساعة 3.05 م،

وفي بريدة يستضيف الرائد تاسع الترتيب برصيد 7 نقاط نظيره الشباب سادس الترتيب برصيد 11 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله عند الساعة 3.25 م.

وفي صراع المؤخرة يستضيف عرعر صاحب المركز 11 برصيد 3 نقاط نظيره التعاون متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر عند الساعة 3.30م .