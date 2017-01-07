جدة وحطين في أقوى المواجهات

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 06 January 2017 - 00:00 am

تنطلق عصر اليوم لقاءات الجولة الثالثة عشرة من دوري أندية الدرجة الثانية بإقامة خمسة لقاءات لفرق المجموعة الأولي حيث يستضيف المجزل نظيره أبها في المجمعة، ويقابل الصفا ضيفه الترجي في صفوى، ويتقابل المزاحمية والوشم في الرياض، ويصطدم جدة وحطين في جدة، ويلتقي الصقور والدرعية في تبوك.



المجزل x أبها

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجزل نظيره أبها، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في المجمعة، المجزل يتصدر فرق المجموعة برصيد 22 نقطة، بينما يمتلك أبها 15 نقطة ويحتل المرتبة السادسة.



الصفا x الترجي

يقابل الصفا على ملعبه في صفوى ضيفه الترجي، الصفا يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة, ويسعى للهروب من خطر الهبوط، ويتربع الترجي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.



المزاحمية x الوشم

يواجه المزاحمية تحدي الوشم على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض، المزاحمية لديه 18 نقطة ويحتل المركز الخامس, بينما الوشم في المركز السابع برصيد 14 نقطة.



جدة x حطين

يحتضن رديف مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، مباراة جدة ونظيره حطين، جدة يمتلك 21 نقطة في المركز الثاني، ولدى حطين 20 نقطة في المركز الثالث.



الصقور x الدرعية

يلتقي على ملعب مدينة الملك خالد بن عبد العزيز الرياضية في تبوك الصقور وضيفه الدرعية، الصقور يقبع في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط والدرعية برصيد 19 نقطة في المركز الرابع.