استعراض دفاعي هجومي في تدريبات المنتخب اليوم

ابوظبي ــ الرياضية | Saturday, 07 January 2017 - 14:01 pm

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم السبت تدريباته على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن برنامجه الإعدادي للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا ، وبدأت حصة اليوم بالجري حول الملعب ثم تلتها عدد من التمارين اللياقية المتنوعة والتي استخدم فيها الجهاز الفني الأقماع قبل أن يعمد مارفك المدير الفني للفريق لتقسيم اللاعبين الى مجموعات في مربعات صغيرة باستخدام الكرة ليطبق بعدها عدد من الجمل الفنية التي تهتم بالجانب الدفاعي مقابل الجانب الهجومي على عدة مراحل .

وشهد تدريب اليوم مشاركة الحارس وليد عبد الله فيما واصل الثنائي عساف القرني ونايف هزازي تدريباتها الخاصة في النادي الصحي بجانب الجهاز الطبي للمنتخب فيما اكتفى اللاعب فهد المولد بتدريبات خاصة في النادي الصحي وسلمان الفرج بتدريبات خاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي .