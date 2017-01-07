روني يعادل رقم تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ يونايتد

مانشستر - (أ ف ب) | Saturday, 07 January 2017 - 15:59 pm

عادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف التقدم على ريدينغ (درجة اولى) اليوم السبت في الدور الثالث من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.



وافتتح روني التسجيل ليونايتد، حامل اللقب، في الدقيقة 7 بعدما وصلته الكرة من عرضية للإسباني خوان مواتا فحولها بركبته في شباك الحارس العماني علي الحبسي.



ورفع روني (31 عاما) رصيده الى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون الذي سجل أهدافه مع الفريق في 758 مباراة خاضها بين 1956-1973.

أما روني فسجل أهدافه الـ249 في 543 مباراة خاضها مع "الشياطين الحمر" منذ ان انتقل إليهم عام 2004 من ايفرتون.



وسبق لروني أن حطم في أكتوبر 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 43 هدفاً وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها إلى 53 هدفاً في 119 مباراة.