بعثته وصلت اليوم .. القادسية يلعب مباراتين وديتين في العين

العين ــ الرياضية | Saturday, 07 January 2017 - 16:22 pm

وصلت إلى مدينة العين الأماراتية اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لإقامة معسكر إعدادي هناك ، ويشمل المعسكر الإعدادي للقادسية الذي سيستمر حتى 17 الجاري مباراتين وديتين يومي 12 و 16 يناير فيما ستكون جميع التدريبات على ملعب نادي العين .

الجدير بالذكر أن القادسية يحتل المركز العاشر في دوري جميل بـ 13 نقطة ويعول كثيراً على فترة التوقف الحالية لإعداد فريقه حتى يحقق مركزاً متقدماً في الترتيب العام لجميل بنهاية الدوري الذي سيستأنف في السادس والعشرين من يناير الجاري بعد التوقف لإداد المنتخب .