صراع الصدارة الرباعي مستمر ... لمن يبتسم "جميل" بعد التوقف ؟

الرياضية - ياسر مختار | Friday, 06 January 2017 - 20:13 pm

بات واضحاً احتدام الصراع والمنافسة على صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل العودة إلى حلبة التنافس مجدداً يوم 26 الجاري بعد التوقف الإجباري للدوري بغية ترك الفرصة لإعداد المنتخب للدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا وإقامة نهائي كأس ولي العهد ، ويتصدر الهلال دوري "جميل" هذا الموسم برصيد 37 نقطة من 15 مباراة متفوقا بفارق 3 نقاط عن الأهلي بطل الموسم الماضي وخمس نقاط عن كل من النصر والاتحاد وهو ما يعني أن الصراع على صدارة الدوري هذا الموسم سيكون متقارباً إلى حد كبير .



- عودة من بعيد :



ويسعى الهلال للعودة لمعانقة اللقب بعد غياب استمر 5 سنوات حيث يعود آخر فوز له بالدوري للعام 2011 ، ويعول الهلال كثيراً على الأداء المتصاعد للاعبيه في ظل وجود الأرجنيتي رامون دياز الملقب بـ "ملك الدوري" والذي جاء للهلال خلفا للأورغوياني المقال ماتوساس ، تصدر الهلال للمنافسة لم يأت من فراغ بل كان نتيجة طبيعية لجهد كبير بذله لاعبوا الفريق مكنهم من الانفراد بالصدارة ، وهنا لا بد من الإشارة للدور الكبير الذي ظل يلعبه صانع العاب الفريق والمنتخب نواف العابد الذي سجل 5 اهداف للفريق وكانت له بصمة واضحة في معظم النتائج التي حققها الفريق حتى الجولة 15 من الدوري إضافة للبرازيلي ليو بوناتيني 9 اهداف وناصر الشمراني 7 اهداف من أصل 38 هدفاً سجلها الفريق حتى الآن ، وتسببت الخسارة الأخيرة في نصف نهائي كأس ولي العهد أمام الغريم التقليدي النصر في إرباك الفرقة الهلاية وسرى الخوف وسط أنصار الفريق من أن تتسبب في تراجع مستوى الفريق على مستوى الدوري الا أن الفريق استجمع قواه واكتسح ضيفه التعاون في أخر الجولات برباعية ليتمسك بالصدارة ، وأكثر ما يقلق الهلالين في هذه الفترة سهولة استقبال الفريق للأهداف حيث استقبلت شباكه 11 هدفاً خلال الـ 15 جولة الماضية من "جميل" ، وتبدو مهمة الهلال بعد العودة من التوقف أسهل نسبياً مقارنة بمنافسيه حيث سيواجه كل من الاتفاق والقادسية والفيصلي والخليج قبل أن يبدأ معارك الحسم بمواجهة الاتحاد في الخامس من مارس المقبل لذلك فإن الفريق مرشح بقوة للاستمرار في الصدارة لأربع جولات قادمة على الأقل .



- طريق شائك :



وفي دوائر وصيف "جميل" هذا الموسم نجد أن مستوى الأهلي يسير في تصاعد مستمر خاصة بعد عودة المدير الفني السابق للفريق وبطل الثنائية كرستيان جروس ومغادرة البرتغالي ماريو جوميز الذي أشرف على الفريق في 4 مباريات فقط قبل أن يلغى عقده ، والمتابع لمسيرة الأهلي يلحظ التناغم الواضح بين جميع خطوط الفريق ، حيث لعب الأهلي 15 مباراة سجل رماته من خلالها 36 هدفاً فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً بواقع هدف واحد في كل مباراة ، ويتصدر السومة كعادته لائحة هدافي الفريق والدوري بـ 16 هدفاً ، ويبدو أن الأهلي تأثر سلباً بوداعه لكأس ولي العهد على يد غريمه التقليدي الاتحاد من نصف النهائي وبدا ذلك بالفوز الصعب الذي حققه على الفتح بثنائية عواجي في الجولة 15 من الدوري ، ولن يكون طريق الأهلي ممهداً للاستمرار في الوصافة بعد التوقف كما هو حال الهلال بل سيجد الأهلي نفسه مباشرة في مواجهات صعبة أمام كل من الشباب والاتحاد والنصر على التوالي وهي المباريات التي يعني تجاوزها بنتائج إيجابية المنافسة بقوة على صدارة "جميل" .



- عودة البطل :



ويأتي في المركز الثالث لترتيب "جميل" فريق النصر الذي ما زال محتفظاً بآماله في الفوز باللقب رغم نتائج المتباينة التي حققها الفريق في بداية مشواره هذا الموسم وتأخره بخمس نقاط عن الهلال المتصدر، ويمتلك الفريق 32 نقطة جمعها من 10 انتصارات وتعادلين و 3 خسائر ، وسجل رماة النصر 26 هدفاً فيما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط كأفضل دفاع في الدوري حتى اللحظة ، ويبدو أن طريق الفريق لاقتناص مركز متقدم أكثر أكثر سهولة من الأهلي الوصيف حيث يعود النصر من التوقف عبر بوابتي القادسية والخليج وهما من فرق الذيلية قبل أن يواجه الأهلي نفسه في الجولة الثالثة بعد التوقف وهي المباراة التي ستحدد ملامح استمرار النصر في المنافسة على الصدارة أم لا ، وسيستفيد الفريق بالدفعة المعنوية الكبيرة التي اكتسبها بتأهله لنهائي كأس ولي العهد وتحقيقه الفوز بثنائية أمام غريمه التقليدي الهلال فضلاً عن عودة نجمه ابراهيم غالب من الاصابة والتالق الكبير لثنائي الشباب عبدالحرمن الدوسري والنجعي .



- تفوق رغم الحصار:



ويبدو أن الحال في الإتحاد رابع ترتيب "جميل" يختلف جذرياً عن بقية فرق الصدارة حيث تحاصر الفريق عدد من المشاكل الإدارية التي بدأت بفشل الفريق في اجتياز الرخصة الآسيوية وتنازله عن مقعده في دوري ابطال اسيا هذا الموسم لنادي الفتح وانتهت أخيراً بخصم ثلاث نقاط من الفريق بأمر لجنة الانضباط بفيفا وهي النقاط التي أفقدت الفريق الصدارة التي كان يجلس عليها بفارق المواجهات المباشرة مع الهلال ، قبل أن يعود الفريق لينحني مجدداً أمام الخليج بالتعادل ليتقهقهر من المركز الأول للمركز الرابع في أقل من أسبوعين ، وتلوح الآن في الأفق مشكلة مديونيات جديدة لعدد من لاعبي الفريق ربما تسببت في حرمان الفريق من التسجيل وتدعيم في الفترة الشتوية الحالية ، لعب الفريق الاتحادي 15 مباراة فاز في 11 وتعادل في 2 وخسر 2 احداهما بأمر "فيفا" وسجل مهاجموه 37 هدفاً وقبل مرماه 19 هدفاً ، ولعب الثنائي فهد المولد وكهربا دوراً كبيرا في كل الانتصارات التي حققها الفريق الاتحادي حيث سجلا وحدهما 23 هدفاً من أهداف الفريق الـ 37 بواقع 11 و 12 لكل منهما ، وسيعود الفريق بعد التوقف من بوابة الوحدة تليها مباشرة مباراة الديربي أمام الأهلي وهي المباراة التي ستحدد إمكانية عودة الفريق لمركز الوصافة مجدداً أو الصدارة في حال استعادة نقاط "فيفا" التي وعدت إدارة الفريق بالسعي لاستعادتها بكل السبل.







وعلى كل حال تبدو عودة رباعي الصدارة بعد التوقف متشابهة حيث تستعد الفرق الأربعة بمعسكرات اعدادية حفاظاً على لياقة لاعبيها بعد العودة حيث رشحت أنباء عن اختيار الأهلي والهلال للأمارات لقيام معسكراتهما فيما يعسكر النصر والاتحاد في كل من الرياض وجدة ، والمؤكد أن الصدارة ستبتسم فقط للفريق الذي يستطيع أن يتسلح بأكبر قدر من العزيمة والإصرار والصبر وقبل ذلك الاستفادة القصوى من فترتي التوقف والانتقالات الشتوية التي بدأت الأربعاء