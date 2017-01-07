جريندل رئيس اتحاد الكرة الألماني يخلف نيرسباخ في مجلس الفيفا

برلين ـــ د ب أ | Saturday, 07 January 2017 - 18:48 pm

بات رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم على أعتاب الانضمام لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظرا لعدم وجود مرشح غيره في الانتخابات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن جريندل هو الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه بحلول الموعد النهائي للترشح مساء الخميس الماضي، من أجل الانضمام لعضوية مجلس الفيفا لمدة عامين، وهو المنصب الذي تولاه فولجانج نيرسباخ الرئيس السابق لاتحاد الكرة الألماني في 2015 قبل الاستقالة.

وتجرى الانتخابات في الخامس من ابريل المقبل خلال كونجرس اليويفا في هلسنكي، حيث يترشح خمسة مسئولين أوروبيين أخرين لشغل أربعة مقاعد بمجلس الفيفا لمدة أربعة أعوام.

واستقال نيرسباخ من مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية لليويفا الشهر الماضي بعد تأييد لجنة الاستئناف بالفيفا عقوبة إيقافه لمدة عام واحد، وهي العقوبة التي فرضت عليه من قبل لجنة الأخلاق بسبب شبهة الفساد التي تحيط بملف ألمانيا لاستضافة مونديال .2006

ويترشح جريندل أيضا لعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا ، حيث تنتهي ولاية نيرسباخ التي امتدت لأربعة أعوام بحلول كونجرس اليويفا في هلسنكي.