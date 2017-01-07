الهلال يعزز صدارته بثنائية في مرمى الوحدة

الرياض - الرياضية | Saturday, 07 January 2017 - 18:56 pm

أقيمت اليوم السبت ست مباريات ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب، حيث واصل فريق الهلال صدارة دوري الشباب، بعد أن تغلب على نظيره الوحدة بهدفين مقابل لاشيء في مكة المكرمة، فيما كسب النادي الأهلي مواجهته أمام الفتح بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب النادي الأهلي، وانتصر أحد على الاتحاد بذات النتيجة بملعب الأول، وكسب العدالة نظيره هجر بمنيجة واحد صفر، فيما حضر التعادل الإيجابي في مواجهتي الشباب والنصر2-2، والقادسية والرائد 1-1.



وجاء ترتيب دوري الشباب على النحو التالي:

1 - الهلال ( 18 نقطة )

2 - الشباب ( 16 نقطة )

3 - أحد ( 14 نقطة )

4 - النصر ( 14 نقطة )

5 - الأهلي ( 13 نقطة )

6 - الوحدة ( 10 نقاط )

7 - القادسية ( 10 نقاط )

8 - الاتحاد ( 10 نقاط )

9 - هجر ( 9 نقاط )

10 - الرائد ( 8 نقاط )

11 - العدالة ( 8 نقاط )

12 - الفتح ( نقطة واحدة )