هينان الصيني يجهز الفيصلي

الرياض- الرياضية | Saturday, 07 January 2017 - 23:15 pm

أجرى فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تدريباتهم اليوم السبت على فترتين صباحية ومسائية وذلك في معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة "خورفكان" الإمارتية حيث أدى اللاعبين تدريباتهم الصباحية عند الساعة الثامنه والنصف صباحاً، حيث تركز على النواحي البدنية واللياقية فيما أدى اللاعبين تدريباتهم المسائية عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب نادي العروبة الإمارتي.



حيث بدأ المران بالجري حول الملعب تبعها تدريبات تكتيتكة وفنية تحت إشراف الكرواتي تومسيلاف ايكوفيتش مدير الجهاز الفني الذي طبق عدد من الجمل الفنية ومنها التمرير السليم، ونقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم ثم تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات كل مجموعة تؤدي تدريبات تكتيكية وفنية ليختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.



فيما أجرى الثنائي فهد الصقري وأدريانو تدريبات لياقية مع الكرواتي أيجور استامنكوڤيتش مدرب اللياقة.



هذا وتقرر أن يخوض الفريق أولى مبارياته الودية مع "هينان الصيني" يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٠١٧/١/٩م.