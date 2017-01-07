العين الإماراتي يعاقب المهاجم أسبريا بسبب حركات غير لائقة

ابوظبي - رويترز | Saturday, 07 January 2017 - 23:17 pm

فرض نادي العين المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت عقوبة إدارية على لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا بسبب سلوكه خلال مواجهة النصر في دور الثمانية لكأس رئيس الدولة.





وودع العين منافسات كأس الرئيس بخسارته 1-صفر أمام النصر يوم الخميس الماضي بعدما فشل في استغلال العديد من الفرص خلال اللقاء.





وقال النادي عبر حسابه على الإنترنت اليوم "اعتمد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة غانم مبارك الهاجري العقوبة الإدارية التي أقرتها اللجنة الفنية للاحتراف بحق اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا اتساقا مع لوائح النادي وقيمه المؤسسية وذلك خلال اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم".





وأضاف دون توضيح المزيد من التفاصيل "تأتي العقوبة الإدارية على اللاعب على خلفية سلوكه خلال مباراة فريقه أمام النصر على ملعب محمد بن زايد ضمن دور الثمانية لكأس رئيس الدولة".





وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الكولومبي (27 عاما) أثار غضب مشجعي النصر بسبب توجيه إشارات غير لائقة.





وقال محمد عبيد عضو مجلس إدارة العين والمشرف على الفريق "اللجنة الفنية للاحتراف استدعت أسبريا ووجهت له إنذارا بعد أن أوضحت له الخطأ الذي قام به، اللاعب اعتذر أمام الجميع ووعد بعدم تكرار ما حدث منه".