20 ألف رأس يتنافسون في مزايين الإبل

الرياض ـ واس | Sunday, 08 January 2017 - 00:32 am

أكدت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل 1438 ـ 2017 ، أن شروط المشاركة في المهرجان لهذا العام جاءت بما يتواءم مع تطلعات المجتمع السعودي، وبما يتوافق مع قيمه ومبادئه.

وقال مهتمون بالمهرجان: إن شروط المشاركة تحاكي طموحات عشاق مزايين الإبل، وتتواكب مع المرحلة الوطنية التي تتطلبها للعبور إلى رؤية 2030، واصفين المهرجان بأنه الأكبر على مستوى العالم في مجاله، حيث يحضره ويتابع فعالياته الملايين، فيما يقدر عدد الأبل المشاركة فيه بأكثر من (20.000) رأس.

وكانت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل أعلنت في وقت سابق عن شروط المشاركة، وقسمتها إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بتنظيم حالة المشارك، ومنها ما يتعلق بالإبل المشاركة وما يرتبط بالجمهور والحضور، وآخر للمحافظة على المرافق والخدمات المساندة والانضباط الأخلاقي مع المكونات المختلفة للمهرجان.

ومن أبرز الشروط التي يجب توافرها في المشارك، استخراج بطاقة مشارك وتأدية القسم بأن الإبل تعود لملكيته أو لوالده أو أحد أبنائه أو أحفاده أو كلهم، إلى جانب التسجيل الإلكتروني في الموقع www.mzayeen.com .

بالإضافة لاحترام الوقت الوارد في جدولة الحضور إلى ميدان التحكيم، وبداية العرض.