الهلال يقصف الأهلي وينتزع صدارة الطائرة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 08 January 2017 - 00:00 am

انتزع الهلال صدارة المرحلة التمهيدية في مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على منافسه الأهلي بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة الرياض وسط حضور جماهيري جيد .

جاءت المباراة سريعة وقوية خاصة من جانب فريق الهلال الذي فرض سيطرته بالكامل رغم خسارته الشوط الأول، حيث جاءت نتائج الأشواط: 23ـ25 للأهلي ، 25ـ20 للهلال، 25ـ23 للهلال ثم الشوط الرابع 25ـ 20 للهلال



البخيت ورزيو

نجح الهلال في العودة للمباراة من خلال المستويات التي قدمها نجوم الفريق بقيادة الثنائي النجم المخضرم أحمد البخيت والمحترف الكوبي اليخاندرو إضافة إلى المعد موفق المطيري وبقية اللاعبين ولم تؤثر الأخطاء والارتباك في استقبال الكرة الأولى على الفريق حيث عاد بقوة مع بداية الشوط الثاني من خلال تغير رتم الفريق، وفرض سيطرته بالضربات الساحقة من مركز3و4 والإرسالات القوية التي لم يحسن فريق الأهلي التعامل معها.

واستمر الفريق بحصد النقاط في الشوطين الثاني والثالث ليحقق الفوز وفي الشوط الرابع. قدم الهلال أفضل مستوياته وسيطر سيطرة كاملة من خلال تميز لاعبيه بحائط الصد المحكم ولم يحسن الفريق الأهلي التعامل مع المباراة التي فقد فيها اللاعب المحترف وأخطاء لاعبيه في استقبال الكرة الأولى وفي الشوط الرابع فقد الأهلي الأمل في الوصـول لمنافسـة فريـق الهـلال بعد فارق النقاط الكبير 15ـ20 ثم 20 ـ25.



نجاح كبير

قدم الثنائي الدولي يعقوب السبت وسمير الراجح مستوى رائعا من خلال قيادتهما للمباراة الحاسمة حيث كانت القرارات صائبة .

وفي بقية المباريات فاز الابتسام على الشباب 3ـ0 والوحدة على الاتفاق 3ـ1 والترجي على الهداية 3ـ0