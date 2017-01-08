رباعية تونس الأولى.. وسعيد غراب افتتح التاريخ

احمد الخلف | Sunday, 08 January 2017 - 00:00 am

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الودية رقم 220 في الـ 10 من يناير الجاري أمام المنتخب السلوفيني، وذلك في إطار معسكر الأخضر الاستعدادي لمواجهات الجولة السادسة من الدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا عن قارة آسيا، وخاض الأخضر خلال تاريخه 219 مباراة ودية طبقاً لموقع المنتخب السعودي على شبكة الإنترنت، بداية من العام 1967م، وصنفت هذه المباريات، بين الودية الدولية، والبطولات الودية المجمعة.



المواجهة الأولى

تعود ذكرى أولى المواجهات السعودية (الودية) الدولية، إلى العام 1967م، عندما استضاف المنتخب التونسي على ملعب الصائغ بالرياض، في الأول من ديسمبر لعام 1967م، واستطاع المنتخب السعودي الفوز بأربعة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها سعيد غراب، ومرشد العتيبي، وعثمان بخيت من ركلة جزاء، ومبارك الناصر.



نتائج الوديات

لعب المنتخب السعودي خلال تاريخه 219 لقاءً ودياً، فاز في 91 مباراة، وتعادل في 58 مواجهة، و خسر 70 لقاءً، وسجل لاعبوه 304 أهداف، فيما تلقت شباك الأخضر 242 هدفاً.



التجربة الثانية

يعد لقاء الأخضر السعودي أمام نظيره السلوفيني هو الثاني له، حيث سبق أن التقى المنتخبان ودياً، في الـ 3 من يونيو عام 2000م، على ملعب بيزجراد بمدينة ليوبليانا السلوفينية، بقيادة المدرب التشيكي ميلان ماتشالا، وخسر يومها الأخضر بهدفين دون رد، فيما تعد مواجهة المنتخب الكمبودي هي الأولى بين المنتخبين على الصعيد الودي والدولي.



بطولات ودية

شارك المنتخب السعودي في عدة بطولات ودية، حيث لعب في كأس الصداقة 1975 في الرياض، وكأس أستراليا الذهبية 1988 في أستراليا، وبطولة إل جي الدولية لكرة القدم 2006 في الرياض، والبطولة الودية الدولية 2007 في سنغافورة، وبطولة فوكس الدولية لكرة القدم 2011 في العاصمة الأردنية عمان، وكأس أو إس إن 2013 في الرياض.



أرقام وأهداف

يعد هدف مهاجم المنتخب السعودي الســـابق سعيد غراب، هو أول هدف دولي ودي في تاريخ الأخضر، والذي سجله في مرمى المنتخــب التونسي عند الدقيقة 26، في لقاء المنتخبين عام 1967 بالريـاض والتي انتهـت بفوز الأخضر بأربعة أهداف نظيفة، فيما كان هــدف حسين المقهــوي أمام منتخـب لاوس عند الدقيقـــة 70، هـــو آخر هدف ودي دولي للأخضر، والتي انتهت بفوز الأخضر أيضاً بأربعة أهداف نظيفة، فيما يعتبر هدف حمزة إدريس هو أسرع هدف ودي دولي، حيث سجله في الدقيقة الأولى في شباك المنتخب الأردني في المواجهة التي جمعت المنتخبين عـــام 1999م، والتـي احتضنها ملعــب مدينة الأمير سلطان الرياضية بمدينة أبها، وفاز يومها الأخضر بهدفين دون رد.



بطاقات ملونة

خلال تاريخ مواجهات المنتخب السعودي في المباريات الودية، نال لاعبوه 103 بطاقات صفراء، و12 بطاقة حمراء، كان منها 8 حمراء مباشرة، و4 حالات طرد بعد نيل اللاعب البطاقة الصفراء الثانية.



دقائق ومشاركة

ضمت تشكيلة الأخضر في المواجهات الودية الدولية طوال تاريخه 355 لاعباً، حيث يعد حارس المنتخب السعودي محمــد الدعيع الأكثر مشاركة في المواجهات الودية، حيث لعب 80 مباراة، بـ 6385 دقيقة لعب، ويأتي ثانياً، مدافع الأخضر محمد الخليوي يرحمه الله، بـ 73 مباراة وبمعدل 5678 دقيقة لعب، ويأتي ثالثاً مهاجم الأخضر ومدرب الشباب الحالي سامي الجابر، والذي خاض مع الأخضر 71 مباراة ودية دولية وبمعدل 4580 دقيقة لعب.



هدافو الوديات

يتصدر مهاجم المنتخب السعودي ماجد عبدالله قائمة أكثر لاعبي الأخضر تسجيلاً للأهداف في المباريات الودية، حيث سجل 25 هدفاً، ويأتي في المرتبة الثانية، سامي الجابر بـ 20 هدفاً، ومن ثم عبيد الدوسري بـ 19 هدفاً، و إبراهيم سويد 13 هدفاً، وسعيد العويران وفهد المهلل ولكل منهما 11 هدفاً.



أكبر فوز

تعــد مبارتـا المنتخــب السعودي أمـــام نظيـريـه الإندونيســــي والتنزانــي هما أكبر النتائج فوزاً، حيث فاز الأخضر في كل منهما بنتيجة 8ـ0، حيث التقى الأخضر نظيره الإندونيسي عام 1980 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفاز عليه بثمانية أهداف نظيفة، سجل ماجد عبدالله 5 أهداف، وشايع النفيسة هدفين، ومدافع إندونيسيا خطأ في مرماه، أما المواجهة الثانية التي حملت أكبر النتائج أمام منتخب تنزانيا، فقد احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عام 1998م، وسجل للأخضر يومها، عبيد الدوسري هدفـــين، و إبراهيــم سويد (هاتريك) و محمد الخليوي يرحمه الله، وفيصل أبو اثنين وموسى صالح.



أقسى خسارة

تلقى المنتخب السعودي خلال تاريخه ودياً، عدة نتائج مخيبة وقاسية، كان أبرزها أمام النرويج عام 1998م، والتي احتضنها ملعب ني مولدي في النرويج وخسرها الأخضر بـ 6 أهداف نظيفة، وشهدت تلك المباراة أحداثاً مؤسفة، بحالتي طرد للحارس محمد الدعيع، والمدافع محمد الخليوي يرحمه الله، والتي أثرت على نتيجة المباراة، كما تعد مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني في سبتمبر 2012م، والتي خسرها الأخضر بخمسة أهداف دون رد، من أقسى النتائج الودية طوال تاريخه.



مدن واستضافة

تعد العاصمة السعودية الرياض، أكثر المدن استضافة لمواجهات المنتخب السعودي الودية الدولية، حيث لعب الأخضر في الرياض 72 مباراة ودية دولية، ويأتي بعدها الدمام بـ 21 مباراة، والخبر 20، وجدة 17، وعلى الصعيد الخارجي، تحتل مدينة سنغافورة المرتبة الأولى كأكثر المدن استضافة لوديات الأخضر بـ 8 مباريات، ومن ثم كان الفرنسية بـ 6 لقاءات، ومدينة ملبورن الأسترالية بـ 5 مباريات.