“فيفا” يشعر اتحاد القدم بوصول خطاب الاستفسارات

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 08 January 2017 - 00:00 am

أكدت مصادر قريبة من الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيرسل رداً خلال اليومين المقبلين على استفسارات الأمانة العامة، بشأن إفادتها عن كافة القضايا المتعلقة بالأندية السعودية لدى "فيفا".

وتلقت الأمانة إشعاراً بوصول الخطاب الذي أرسلته يوم الخميس الماضي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطالبت الأمانة العامة، في خطابها المرسل بضرورة إشعارهم بكافة الشكاوى المقدمة ضد الأندية، أو أي من القرارات التي اتخذت في حق الأندية، وذلك من أجل مناقشتها داخل غرفة العمليات، التي تم تشكيلها أخيراً في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والتي يترأسها ياسر المسحل، نائب رئيس الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الدولي أصدر عقوبتين في حق ناديي الاتحاد والشباب، بخصوص استحقاقات مالية للاعبين.

من جهة أخرى، يلتقي الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غداً الإثنين في مقر "فيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

وكان الدكتور عزت قد تلقى اتصالاً الأحد الماضي من السويسري إنفانتينو، هنأه فيه بالفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد الانتخابات التي أجريت السبت الماضي في دورتها الثانية، وأكد أن الاتحاد الدولي سيكون كعادته داعماً ومسانداً لكل ما من شأنه تطوير رياضة كرة القدم وتقدمها. وأوضح لـ "الرياضية" الدكتور عزت أن اللقاء للتعارف فقط، نافياً الحديث عن أي أمور أخرى تخص قضايا الأندية المحلية.