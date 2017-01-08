دليل إرشادي لبرنامج حساب المواطن

الرياض ـ واس | Saturday, 07 January 2017 - 23:42 pm

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة، والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر، عبر منصة إلكترونية موحدة.

ويسعى البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم. وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، الفرد السعودي المستقل في سكن خاص، مستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، كذلك حاملو بطاقات التنقل.