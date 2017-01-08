5 آلاف متسابق على جائزة “السائق المثالي”

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 08 January 2017 - 00:00 am

سجل أكثر من 5300 متسابق، من المواطنين والمقيمين، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، بموقع جائزة المنطقة للسائق المثالي، في نسختها الثالثة لهذا العام، للتنافس على الجائزة، التي انطلقت في نهاية شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وأعلن الأمين العام لـمجلس أمناء الجائزة، المهندس سلطان بن حمود الزهراني، أن التسجيل مستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، داعياً المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والقطاع الخاص المسارعة في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة "www.bestdriveraward.com". وبيّن أن الجائزة نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات ضمن حملتها التوعوية. مشيراً إلى تنظيم معرض ميداني متنقل بين مدينة الدمام والخبر ومحافظة الأحساء ضمن الفعاليات.