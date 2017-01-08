الباطن يخسر أولى ودياته أمام شنغهاي الصيني

الدوحة - الرياضية | Sunday, 08 January 2017 - 22:11 pm

خسر فريق الباطن أولى مبارياته الودية أمام شنغهاي الصيني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أكادمية سباير بالدوحة.



وذلك ضمن البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهاز الفني بنادي الباطن في العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث استغلت إدارة النادي والجهاز الفني فترة توقف المسابقات المحلية، إقامة معكسر إعدادي يجهز الفريق للمنافسات المحلية.



يذكر أن الفريق غادر للمعسكر يوم الثلاثاء 3 يناير، ويمتد لمدة أسبوعين.