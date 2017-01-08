ثنائي التعاون الجديد يلتحقان بمعسكر العين

العين - الرياضية | Sunday, 08 January 2017 - 22:48 pm

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه لهذا اليوم الأحد في معسكره الحالي المقام بمدينة العين الإماراتية، على فترتين صباحية ومسائية، بقيادة الروماني جالك المدير الفني للفريق، حيث تركزت التمارين على النواحي اللياقية بشكل كبير.



واصل الثنائي عبدالله كنو وفايز السبيعي برنامجخم التأهيلي بالجري حول الملعب، فيما خضع المهاجم محمد الحماد لتجربة ميدانية تحت أنظار الروماني جالكا.

من جانب آخر تعذر انضمام البرازيلي ساندرو بسبب ظروف الطيران.

وعلى صعيد متصل وصل ثنائي التعاون الجديد محمد الصيعري وعبدالمجيد السواط إلى الإمارات و ذلك للانضمام لمعسكر الفريق الأول بمدينة العين.