مدرب غلطة سراي: لم نأتي من أجل الاستعراض

الدمام - الرياضية | Sunday, 08 January 2017 - 23:12 pm

وصف الإسباني جاريدو المدير الفني لفريق الاتفاق أن لقاء غلطة سراي التركي مهم بالنسبة لهم، موضحاً أن اللاعبون سيستفيدون من اللعب ضد نجوم مثل شنايدر وديونغ.



وقال في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "هي مباراة مهمة لنا في مقابلة فريق قوي مثل غلطة سراي، ونشكر لهم حضورهم ونتمنى لهم إقامة سعيدة في السعودية، مؤكداً أن كل مباراة تعتبر مهمة للاتفاق لتطوير لاعبي الفريق، وسنلعب بأحسن مانملك وبقتالية وسنقدم أفضل مالدينا".





في المقابل أكد الهولندي ريكيردينغ مدرب غلطة سراي التركي على أنهم حضرو للسعودية من أجل لعب كرة القدم، وليس من أجل الاستعراض، موضحاً أنهم يحترمون نادي الاتفاق كثيراً، وقال ريكردنغ: "أعرف جاريدو جيداً، والاتفاق ولاعبيه محظوظين بوجود مدرب مثل جاريدو فالمدرسة الإسبانية ممتازة بالتدريب وستضيف للفريق كثيرا".



واختتم الهولندي حديثه قائلاً: "أتمنى أن تكون مباراة جذابة للجماهير ومفيدة للفريقين، وسأركز على لاعبي الاتفاق فالفريق يرحب بالنجوم الموهوبة".