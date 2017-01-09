الهولندي اختار الأفضل.. والدليل الصدارة

هاني السليس | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

اعتبر علاء رواس المدرب الوطني، أن اختيار المدرب الهولندي مارفيك مدرب المنتخب الأول السعودي لكرة القدم لبعض اللاعبين الصاعدين في المعسكر الخارجي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مثل عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي ثنائي المنتخب السعودي الشاب المتأهل لنهائيات كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية تعتبر مهمة لأي مدرب يبحث عن بناء منتخب جديد لفترة ما بعد تصفيات كأس العالم الحالية، والتي ستعود بالفائدة للاعب الصاعد بعد خوضه لتجارب ميدانية مع لاعبي الخبرة، وهذا دليل على أن البرنامج المعد للمنتخب قوي واحترافي ومتكامل، خاصة بعد أن تم منح اللاعبين الصاعدين الفرصة للتواجد في معسكر المنتخب الأول.

وأكد رواس لـ "الرياضية" أن توقيت المعسكر الخارجي الخاص بالمنتخب السعودي جاء في وقته حيث تحرص جميع منتخبات العالم على الاستفادة من هذه الفترة وقال: " لاعبو المنتخب دائما يحتاجون لمثل هذه المعسكرات من فترة إلى أخرى ليكون التجانس حاضرا بين اللاعبين بشكل كبير وقوي، وهذا ساعدنا كثيرا في مشوار المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا والدليل على ذلك صدارتنا للمجموعة القوية والصعبة.