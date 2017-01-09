عزت من زيوريخ إلى مواجهة الغد

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

يلتقي الدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، بالسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على هامش حفل توزيع جوائز “فيفا” 2016 السنوية الذي سيقام اليوم في مدينة زيوريخ السويسرية، وذلك في أول لقاء يجمع بينهما. وسيغادر عزت فجر اليوم الإثنين إلى زيوريخ ثم يتوجه في اليوم التالي إلى العاصمة الإماراتية للوقوف على معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي انطلق الخميس الماضي ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم2018م، والاطمئنان على سير برنامج الأخضر، إلى جانب حضور المباراة الودية التي تجمع المنتخب السعودي ونظيره السلوفيني غدا الثلاثاء.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2016 الثلاثي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي أنطوان جريزمان هداف أتلتيكو مدريد.