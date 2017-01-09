20 مدرباً يكشفون مخططات مارفيك

هاني السليس | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

حرص 20 مدربا وطنيا من المشاركين في دورة "pro" المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتستمر حتى 12 يناير الجاري، على حضور تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال معسكره الحالي في أبو ظبي ضمن برنامج الإعداد لخوض المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتابع المدربون الحصتة التدريبية الصباحية للمنتخب أمس الأحد وكذلك الحصة المسائية التي أقيمت بملاعب التدريب في مدينة زايد الرياضية، وأمر الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر بإغلاقها طوال أوقات المعسكر ولكنه سمح للمدربين الوطنيين فقط بمتابعتها.

والتقى المدربون مع الهولندي مارفيك الذي شرح خلال الاجتماع الفني داخل أرضية الملاعب العديد من الطرق الفنية التي يعتمد عليها في تدريبات الأخضر.

وضمت قائمة المدربين السعوديين كلاً من: يوسف عنبر وبندر الأحمدي وفيصل البدين وسعد الشهري وخالد العطوي ومحمد عبدلي وجبريل العميري وحسن خليفة ومحفوظ حافظ وصالح المحمدي وعباس غلام ويوسف الغدير وخليل المصري وسعد السبيعي ومحمد أمين حيدر ومحمد دشيش وخالد الفرحان وماجد الطفيل وعبدالوهاب الحربي ومشبب زياد.

وتقام دورة (pro ) تحت إشراف اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي، على رأسهم البلجيكي كريس فاندر هاجن ومواطنه يان وينكل بجانب الأردني نهاد صوفار.

وتأتي الدورة استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي.