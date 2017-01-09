مزايين الإبل: سجلوا إلكترونياً

الرياض ـ واس | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

دعت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، الراغبين في جلب إبلهم إلى موقع المهرجان لأغراض البيع والمزادات والفعاليات التراثية، والعروض المقدمة للزوار، وغيرها من أغراض أخرى، إلى التسجيل الإلكتروني الذي سيبدأ الأحد المقبل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان WWW.mzayeen.com. وعدت إدارة المهرجان هذا التسجيل "شرطاً أساسياً لدخول هذا النوع من الإبل غير المشاركة في مسابقة فئات المزايين إلى منطقة المهرجان"، مفيدة أن التسجيل يهدف إلى تطبيق التعليمات الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة للترقيم الإلكتروني، وفحص سلامة الإبل سواء المشاركة في مسابقة فئات المزايين وغير المشاركة.