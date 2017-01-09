“الاقتصادية” تتجدد.. مواكبة الإعلام الرقمي بمنصة إلكترونية متطورة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

تطلق صحيفة الاقتصادية اليوم الإثنين موقعها الإلكتروني الجديد، وذلك في خطوة تطويرية أخذت في الاعتبار التركيز على الاقتصاد وأسواق المال، محلياً وعربياً وعالمياً، وهو إحدى منصات "الاقتصادية الإلكترونية" التــي ســيكون أهم أولوياتها ترسيخ توجه الصحيفة، وتخصصها "الاقتصادية الصحيفة الاقتصادية"، من حـــيث المتابعة السريعة للأخبــار الاقتصاديــة، والتعاطي معها بالمعلومة الموثوقة، والتقارير والمقــالات والتحليـلات المتعمقة.

يأتي ذلك في سياق خطط المجموعة السعودية للأبحــاث والتســويق للتحول الرقمي في مطبوعاتها، لتعزيز مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، وبما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الإعلام الإلكتروني.

الموقع الجديد لصحيفة الاقتصادية، وضع في صدارة اهتماماته التغيير في المحتوى والمضمون، وهو الأمر الذي يشكل إضافة نوعية للموقع الجديد ليكون مرجعاً أساسياً لقطاع المال والأعمال والمهتمين من اقتصاديين وقراء ومتابعين، وإلى جانب ذلك تخطط الصحيفة لتكون أيضا مركزاً استشارياً في مجالها.

منصات الاقتصادية الإلكترونية تهدف إلى تقديم محتوى متكامل في جميع قطاعات الاقتصاد وأسواق المال، مدعوماً بالمؤشرات والرسوم البيانية والأنفوجرافيك والموشن جرافيك، مع الأخذ بالتقنيات الجديدة لتقديمها بأحدث الطرق والوسائل في مجال الإعلام الرقمي.

وسيخضع الموقع لتطوير مستمر، إذ سيتم إطلاق تطبيق الاقتصادية الجديد بعد نحو عشرة أيام، كما سيتم تدشين مؤشرات عالمية فورية لأسعار النفط والأسهم والعملات والمعادن خلال شهر فبراير المقبل.‏