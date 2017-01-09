السعودية تخفض نسبة الأمية

الرياض ـ واس | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

شاركت المملكة العربية السعودية الدول العربية أمس الأحد، الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، الذي أعلنته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، يوم الثامن من يناير كل عام.

وتمكنت من خفض نسبة الأمية بين الذكور والإناث، بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الأميين السعوديين من عمر (15) سنة فأكثر، وفق نتائج المسح الأسري لعام 2015م (5,31 %). وقامت المملكة منذ توحيدها بمواجهة مشكلة الأمية ومكافحتها بأساليب مختلفة، فأصبح تعليم الكبار أحد الجوانب التعليمية الأساسية التي ترعاها الدولة، وأعدت خططاً متتابعة لمحو الأمية من خلال برامج متنوعة يتم تعديلها وتطويرها حسب متطلبات التنمية، كما تُقدم برامج لتعليم الكبار تعزز التعلم المستمر، وتشجع الأفراد على طلب التعلم مدى الحياة.