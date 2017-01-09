حسام يمنع زكريا من الوحدة

القاهرة ـ د ب أ | Monday, 09 January 2017 - 00:00 am

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا لاعب الفريق، برفض مجلس إدارة النادي العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخراً من نادي الوحدة.

وعقد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع مؤمن زكريا ووكيل أعماله أمس الأحد لبحث ومناقشة العرض السعودي.

وأوضح عبد الحفيظ أنه أخطر اللاعب ووكيله برفض العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخراً، نظراً لحاجة الجهاز الفني له وتمسكه الشديد باستمراره خلال المرحلة المقبلة.

وكان اللاعب تلقى عرضاً من نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وشدد عبد الحفيظ على أن دوره في هذه الجلسة كان يقتصر على نقل رغبة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وحاجته الشديدة للاعب، وأنه طالب باستمراره نظراً لأهميته الفنية له كونه أحد العناصر الرئيسية بالأهلي طوال الفترة الماضية.