لجنة "منتدى الظل" تكشف عن فعالياتها في مؤتمر صحفي اليوم

القصيم ــ الرياضية | Monday, 09 January 2017 - 16:25 pm

إكتملت الاستعدادات في مدينة القصيم لإنطلاق فعاليات "منتدى أندية الظل" الذي يرعاه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم ويشرفه حضوراً الامير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العام للرياضة ، وينتظر أن تعقد اللجنة الرئيسية للمنتدى مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر النادي العربي بعنيزة لعرض الفعاليات التي ستقدم في المنتدى .



ويشتمل المنتدى الذي ستبدأ فعالياته مساء غد الثلاثاء ويستضيفه النادي العربي بعنيزة على عدد من البرامج العلمية الهادفة يتحدث من خلالها عدد من الخبراء ، حيث يناقش اللاعب الجزائري رابح ماجر مع الخبير سمير السليمي والدكتور حسين الشاعر وصالح محمد أمين عام اتحاد ألعاب القوى في الإمارات وعبدالله القرزعي مساعد مدير التعليم ورشة عمل (الدور المتبادل بين الأندية والمؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات لتحقيق الهدف المنشود من الرياضة والثقافة معاً) ، فيما يتحدث الدكتور عثمان الصيني ومحمد الغامدي ومحمد التونسي والدكتور سيد أحمد عن الدور الإعلامي الداعم لتنمية وتطوير الأندية وقدرته على جذب الانتباه لها تحت إدارة عبدالعزيز الخشيبان ، ويختتم الدكتور حسام درويش برنامج اليوم الأول بندوة تحت عنوان "آليات تسويق أندية الظل وربطها فعلياً بمنظومة النشاط الرياضي الفعال بالداخل والخارج".



ومن ضمن فعاليات الأربعاء ستقام ورشة عمل بعنوان (اكتشاف وتحديد مواقع الخلل التي تحول دون تطور أندية الظل) يقدمها عبدالعزيز الدرع وصالح كرحان والخبير سمير السليمي وهاني السعود ، تليها ورشة (تطوير جوانب الابتكار والإبداع الثقافي والمعرفي والسياحي وفق رؤية 2030 داخل أندية الظل) يتحدث فيها الدكتور ماهر زغلول والدكتور سيد أحمد ويوسف الوهيب ، فيما يبحـــث الدكتـــور حسام درويش استخدام التكنولوجيــا الحديثــة ووسائل التواصل في التسويق لأندية الظل والدكتور ماهر زغلول وأيــوب لشكري وهاني السعود (آليات تعظيم الإيرادات المالية لأندية الظل).

وتختتم فعاليات المنتدى بلقاء تحت عنوان (السياحة الرياضيـة ودورهـا في التطوير الاقتصادي) يقدمها الدكتور سيد أحمد والدكتور حسام درويش.



ويعتبر المنتدى فرصة حقيقة لأندية الظل لعرض فرصها الاستثمارية أمام أكثر من 70 رجل أعمال و 23 شركة عالمية