اوزيل يربط مصيره في ارسنال بمصير فينغر

برلين - أ ف ب | Monday, 09 January 2017 - 16:49 pm

أعلن صانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل أنه بانتظار معرفة مصير مدربه الفرنسي ارسين فينغر قبل اتخاذه قراره بشأن تمديد عقده مع فريقه ارسنال الإنجليزي، وذلك في مقابلة نشرت الاثنين.





وينتهي عقد المدرب الفرنسي (67 عاما) الذي يتولى مسؤولياته منذ 1996، في ختام الموسم الحالي. ولم يتضح بعد ما اذا كان فينغر سيواصل مسيرته مع النادي اللندني، لاسيما في ظل عدم تمكنه من احراز لقب الدوري منذ عام 2004 على رغم التعاقدات التي ابرمها.





وأكد اوزيل (28 عاما) في حديث لمجلة "كيكر" الكروية الالمانية، أن "النادي يعلم بان وجودي هنا مرتبط الى حد كبير بارسين فينغر الذي اتى بي ووضع ثقته بي. النادي يعلم ايضا باني اريد اولا ان يتضح الموقف بخصوص ما سيقوم به المدرب".





وينتهي عقد اوزيل مع ارسنال في صيف 2018، وابدى استعداده لتمديده في حال قرر ارسنال عدم التخلي عن فينغر.





وأكد اللاعب السابق لشالكه وفيردر بريمن الالمانيين وريال مدريد الاسباني: "انا سعيد جدا باللعب لارسنال وانا مرتاح جدا هنا".





اضاف قلت للنادي انني مستعد لتمديد عقدي. الجمهور يريدني هنا"، الا انه "الآن، المسألة مرتبطة بالنادي".





ورأى الدولي الالماني ان الفرصة لا تزال سانحة امام فريقه لاحراز لقب الدوري هذا الموسم، على رغم فارق النقاط السبع مع المتصدر تشلسي.





وقال: "قبل عام وفي هذه المرحلة (من الموسم) كنا في الصدارة والكثير من الناس اعتقدوا باننا سنكون الابطال، الان، تشلسي موجود في هذا الموقع... الا انني مقتنع بان الفرصة ما زالت قائمة".





وغاب اوزيل عن المباريات الثلاث الاخيرة لفريقه بسبب المرض، وانتقد جدول المباريات المكثف للدوري الإنجليزي، وتواصلها خلال عطلة الميلاد ورأس السنة، على عكس الدوريات الاوروبية الاخرى.





وأعتبر ان ذلك يمنع اللاعبين من الراحة والحفاظ على نشاطهم.





وقال: "لا يمكن اي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الادعاء بأنه يتمتع بالنشاط نفسه الذي كان لديه في بداية الموسم".