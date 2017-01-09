إدارة المنتخب : العضلة الضامة أبعدت المولد عن المعسكر

أبوظبي ــ الرياضية | Monday, 09 January 2017 - 16:57 pm

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي أن استبعاد اللاعب فهد المولد من معسكر أبوظبي تم بسبب الإصابة التي كانم يعاني منها اللاعب .



وأشار الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم في تغريدة نشرها قبل قليل إلى أن القرار جاء بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي والذي بين فيه أن اللاعب عند انضمامه للمعسكر كان يعاني من ألم في العضلة الضامة مما استدعى إجراء أشعة الرنين المغناطيسي له وتبين حاجته لبرنامج علاج وراحة لمدة أسبوعين .



ويخوض الأخضر مواجهتين على هامش معسكره المقام حاليا بالعاصمة الإماراتية حيث يواجه سلوفينيا الثلاثاء، وكمبوديا السبت.



وكانت "الرياضية" قد انفردت بخبر استبعاد المولد من معسكر أبوظبي ظهر اليوم حيث أشارت في تغريدة نشرتها على حساب الصحيفة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى استبعاد اللاعب .