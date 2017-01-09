أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي

الدمام ــ واس | Monday, 09 January 2017 - 17:31 pm

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الرياضة رسالة محبة وسلام ووسيلة تقارب بين الشعوب ومتنفس مهم لطاقات الشباب وحماسهم ، جاء ذلك خلال استقباله اليوم نائب رئيس نادي غلطة سراي التركي أورال أكزون في مكتبه بديوان الإمارة .



ورحّب أمير الشرقية بنائب رئيس النادي واللاعبين في المنطقة الشرقية ، مؤكداً أن العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين مميزة في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي ، منوهاً إلى أن المنطقة الشرقية تشهد حراكاً رياضياً مميزاً ، والمباريات الودية التي تستضيف أنديةً محليةً أو أجنبية تسهم في إثراء المنطقة على المستوى الرياضي والسياحي متمنياً للفريقين التوفيق في المباراة الودية التي تقام مساء اليوم .



من جانبه ثمّن نائب رئيس نادي غلطه سراي التركي حفاوة الاستقبال وما وجده من ترحيب من أهالي المنطقة الشرقية وإدارة نادي الاتفاق " المضيف " ، متمنياً أن تتكرر مثل هذه المناسبات بين البلدين الشقيقين .



حضر الاستقبال رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد بن عبدالله الدبل وعضو مجلس الإدارة بدر العبدالكريم وعددٌ من أعضاء الطاقم الإداري في النادي .



ويحل غلطة سراي التركي ضيفاً على الاتفاق مساء اليوم في مباراة ودية يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .