البرتغالي ريكاردو كارفاليو ينتقل رسميا لصفوف شنغهاي الصيني

لشبونة - د ب أ | Monday, 09 January 2017 - 18:03 pm

كشفت الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أسيا لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نادي شنغهاي "إس أي بي جي" الصيني نجح في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي ريكاردو كارفاليو، النجم السابق لتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني.





وتعاقد شنغهاي، الذي يتولى تدريبه حاليا البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدرب السابق لتشيلسي، مؤخرا مع النجم البرازيلي أوسكار مقابل 60 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام.





وكان اكسي هوي، المدرب المساعد في شنغهاي، قد نشر رسالة غامضة المعنى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" قبل حسم الصفقة، قال فيها: "ريكاردو كارفاليو، إنه من الفخر أن تكون معنا في فريقنا".





ومن المنتظر أن ينتقل النجم البرتغالي لصفوف النادي الصيني في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن موناكو في نهاية موسم 2015 2016/ للدوري الفرنسي.





وكان كارفاليو(38عاما) أحد عناصر المنتخب البرتغالي، الذي توج ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2016" في الصيف الماضي.





وفاز كارفاليو بثلاثة ألقاب للدوري البرتغالي مع بورتو، قبل أن يرحل لصفوف تشيلسي، الذي لعب معه دورا محوريا في تتويجه بأول ثلاثة ألقاب له في الدوري الإنجليزي وثلاثة ألقاب أخرى في بطولة كأس الاتحاد. ورحل النجم البرتغالي المخضرم عن تشيلسي بعد ستة مواسم قضاها معه ليلعب ضمن صفوف ريال مدريد، الذي حصد معه لقب الدوري الأسباني موسم 2011 2012/، قبل أن ينضم لموناكو في 2013.





وكان شنغهاي "إس أي بي جي" أحد عملاقة الكرة الصينيةـ، قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب البرازيلي هالك، نجم زينيت الروسي، في صفقة قياسية مقابل 46 مليون و100 ألف يورو، قبل أن يحطم هذا الرقم بالتعاقد مع مواطنه أوسكار.